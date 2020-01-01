أخبار الأهلي اليوم | مفاجأة كبرى في مستقبل بلايلي

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 5 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الأهلي السعودي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الجمعة 5 يونيو 2020 ...

ثلاث صفقات من الأهلي .. حل النصر للمنافسة الآسيوية

النصر يستهدف ضم عدد من نجوم الأهلي، هل ينجح؟ التفاصيل هنا

ميلويفيتش يُطالب إدارة الأهلي بالتغيير قبل دوري أبطال آسيا

أكدت تقارير صحفية محلية أن المدير الفني الصربي فلادان ميلويفيتش، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، سوف يُجري بعض التعديلات على قائمة الفريق الآسيوية. التفاصيل هنا

مفاجأة كبرى في مستقبل يوسف بلايلي

كشف موقع فوتوماك التركي عن مفاجأة كبرى تخص مستقبل الجزائري يوسف بلايلي لاعب الأهلي السعودي، إذ تحدث عن اهتمام جلطة سراي بالتعاقد معه خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم.

وأضاف الموقع الذي نقلت عنه الصحف الجزائرية أن الهدف الأول لدى النادي التركي هو الجناح النيجيري هنري أونيكورو الذي يلعب معه معارًا من موناكو حاليًا، وفي حال تعثر المفاوضات لضمه سيتجه الفريق العاصمي إلى بلايلي.

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