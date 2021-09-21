النصر مُهدد بالحرمان من جماهيره، والنصراويون يقارنون موقفه بالهلال

سخر الإعلامي الرياضي فرحان الفرحان من قرار لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، ضد نادي النصر، مقارنةً الموقف بموقف سابق للهلال.

لماذا تمت معاقبة النصر؟

العالمي واجه الاتحاد قبل يومين في كلاسيكو الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب مرسول بارك، في مباراة حسمها العميد لصالحه بثلاثية مقابل هدف وحيد.

وقدم النصر مباراة متواضعة فنيًا بقيادة مدربه المقال البرازيلي مانو مينيزيس، ليقوم الجمهور الحاضر من المدرجات بإمطار الملعب بزجاجات المياه خلال الشوط الثاني، مما تسبب في إصابة أحد لاعبي الفريق الجداوي.

وقررت لجنة الانضباط على خلفية هذه التصرفات تغريم النصر 150 ألف ريال، مع تهديده بالحرمان من جماهيره لمدة مباراة واحدة، حال تكرار الواقعة خلال الستة أشهر المقبلة. (طالع التفاصيل)

هذا القرار لم وجده البعض متعسفًا ضد النادي العاصمي، فيما اعترض البعض الآخر على تعليق تطبيق قرار الحرمان من الجمهور.

ما هي واقعة الهلال؟

في 29 من أبريل 2019، التقى الهلال بالتعاون، في الجولة 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب جامعة الملك سعود "مرسول بارك حاليًا".

المباراة حسمها سكري القصيم لصالحه بهزيمة ثقيلة للأزرق بخماسية نظيفة، لكن جمهور الزعيم لم يُمرر الأمر مرور الكرام، خاصةً أن الهلال كان مهزومًا من التعاون بخماسية نظيفة قبلها بأيام، في قبل نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

خلال احتفال لاعبي التعاون بأحد الأهداف بالقرب من راية الركنية في اتجاه مدرجات جمهور الهلال، قام الجمهور بإلقاء زجاجات المياه على اللاعبين بغزارة مع بعض الأحذية.

هذه الواقعة عٌوقب عليها الزعيم بغرامة قدرها 125 ألف ريال، بجانب تهديد بتشديد العقوبة حال تكرار الموقف.

"الأحذية ليس لها تسعيرة"

الفرحان أعاد نشر مقطع إلقاء جمهور الهلال لزجاجات المياه والأحذية على لاعبي التعاون، مطالبًا جمهور العالمي بسخرية بعدم التعسف في الحكم على لجنة الانضباط.

وكتب الفرحان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "جماهير الشمس .. لا تقارنوا ( العقوبة المحقة ) لنصركم بسبب ما حدث من قلة منكم وأنتم تتناقلون هذا المقطع .. نعم في الحالتين رئيس لجنة الإنضباط هو السيد الحميداني.

"لكن .. هنا من ضمن المقذوفات ( أحذية ) وقد لا يوجد في النظام لها تسعيرة .. لا تتعسفوا في أحكامكم".

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