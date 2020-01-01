القوائم الآسيوية النهائية للأندية السعودية .. الهلال والنصر والأهلي والتعاون

البطولة الآسيوية تعود في 14 من سبتمبر الجاري

انتهت أمس الثلاثاء، المهلة المحددة من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للأندية، لرفع قوائمها النهائية، التي تستأنف بها دوري المجموعات بدوري الأبطال، المقرر له 14 من سبتمبر الجاري.

البطولة القارية توقفت منذ مارس الماضي في ظل انتشار جائحة كورونا في العالم أجمع، لكن قرر الاتحاد القاري العودة لاستئنافها في سبتمبر الجاري بنظام البطولة المجمعة، تستضيفها دولة قطر.

ويمثل المملكة السعودية في البطولة الرباعي؛ الأهلي متصدر المجموعة الأولى بأربع نقاط، والهلال وصيف المجموعة الثانية بست نقاط، والتعاون متصدر المجموعة الثالثة بست نقاط، وأخيرًا النصر وصيف المجموعة الرابعة بأربع نقاط.

المزيد من الفرق

ثنائي الهلال ورباعي عربي يتنافسون على جائزة أفضل مهاجم بآسيا

ونستعرض في السطور التالية قوائم الرباعي:

في حراسة المرمى: عبد الله المعيوف – عبد الله الجدعاني – محمد الواكد – نواف الغامدي.

في الدفاع: علي آل بليهي – جانج هيون سو – ياسر الشهراني – محمد البريك – عبد الله الحافظ – مد الله العليان – محمد جحفلي – متعب المفرج – أمين كردي – وليد الأحمد.

في الوسط: محمد الشلهوب – عبد الله عطيف – سلمان الفرج – محمد كنو – هتان باهبري – سالم الدوسري – سيباستيان جيوفينكو – أندريه كاريلو – نواف العابد – حمد العبدان – منصور البيشي – ناصر الدوسري – محمد الكنيدري – تركي المطيري.

في الهجوم: بافيتمبي جوميس – صالح الشهري.

في حراسة المرمى: براد جونز – وليد عبد الله – أمين بخاري – عبد الله العويشير – نواف العقيدي – زيد البواردي.

في الدفاع: عبد الله مادو – عمر هوساوي – سلطان الغنام – مايكون بيريرا – عبد الإله العمري – عبد الرحمن العبيد – عبد الله الشنقيطي – علي لاجامي.

في الوسط: عبد الفتاح عسيري – عبد المجيد الصليهم – جونزالو مارتينيز – يحيى الشهري – أسامة خلف – فهد الجميعة – حمد المنصور – خالد الغوينم – مختار علي – سلطان العنزي – عوض خميس – عبد العزيز الجبرين – عبد العزيز الدوسري – عبد الله الخيبري – عبد الرحمن الدوسري – أيمن يحيى – سامي النجعي – باسل السيالي.

في الهجوم: عبد الرزاق حمد الله – عبد الفتاح آدم – فراس البريكان – خليل العبسي.

في حراسة المرمى: محمد العويس – ياسر المسيليم – محمد الربيعي – عبد الرحمن صانبي.

في الدفاع: معتز هوساوي – طلال عبسي – حسين عبد الغني – لوكاس ليما – سعيد المولد – محمد خبراني – محمد بصاص – محمد آل فتيل – عبد الباسط هندي – عبد الله الحسون – يزيد البكر – هاني صبياني.

في الوسط: سلمان المؤشر – ماركو مارين – ألفيس ساريتش – حسين المقهوي – عبد الرحمن غريب – علي الأسمري – محمد المجحد – نوح الموسى – أحمد بصاص – يوسف الحربي – أحمد النخلي – زياد الجهني – حسن القيد.

في الهجوم: عمر السومة – مهند عسيري – حسن العلي – هيثم عسيري – مازن أبو شرارة.

في حراسة المرمى: كاسيو دوس أنجوس – حسين شيعان – محمد الضليفع – معتز البقعاوي.

في الدفاع: أحمد عسيري – فهد الحمد – حمدان الرويلي – حسن كادش – إياجو سانتوس – سعد بالعبيد – ياسين برناوي – إبراهيم الزبيدي.

في الوسط: عبد المجيد السواط – سيدريك أميسي – فهد الرشيدي – إبراهيم العتيبي – محمد أبو سبعان – ناصر الدعجاني – ريان الموسى – صالح السعيد – سلطان مندش – سميحان النابت – ذعار العتيبي – عبد الله الجوعي – فيصل درويش.

في الهجوم: مالك عبد المنعم – ميتشيل ديوك – ربيع سفياني – محمد السهلاوي – نواف الرشودي – منصور المولد – مطير الزهراني.