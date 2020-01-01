ثنائي الهلال ورباعي عربي يتنافسون على جائزة أفضل مهاجم بآسيا

تعرف على قائمة المرشحين لأفضل المهاجمين بآسيا.

فتح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، التصويت لاختيار أفضل المهاجمين ببطولة دوري أبطال آسيا لعام 2019، التي توج بها فريق نادي الهلال السعودي.

الهلال توج بكأس أمم إفريقيا 2019، بعد الفوز على أوراوا ريد دياموندز الياباني، بثلاثة أهداف دون مقابل، في الدور النهائي بالبطولة القارية.

ونشر الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي، التصويت على أفضل مهاجمي بطولة دوري أبطال آسيا، حيث ضمت القائمة 3 لاعبين عرب، ولاعبان من الهلال.

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وضمت القائمة الآتي: "بافيتيمبي جوميس وسيباستيان جيوفينكو من الهلال، وعمر السومة مهاجم الأهلي السعودي، وأكرم عفيف وبغداد بونجاح لاعبا نادي السد القطري".

القائمة ضمت أيضًا: "شينزو كوروكي لاعب أوراوا ريد، وجرازيانو بيلي لاعب شاندونج لونينج، وهالك لاعب شنجهاي اس آي بي جي الصيني".

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ومن المقرر أن يستمر التصويت حتى يوم الجمعة 11 سبتمبر، على أن يتم الإعلان عن التشكيلة المثالية التي اختارها الجمهور، والتشكيل المثالي بحسب الإحصائيات.