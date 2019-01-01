تحذيرات للهلال في تدريبات أوراوا قبل النهائي القاري

تدريبات أوراوا تشهد اهتمامًا هجوميًا قبل مواجهة الهلال السعودي

شهدت تدريبات فريق أوراوا ريد الياباني، مشاركة البرازيلي فابريسيو دوس سانتوس، وذلك تحت قيادة الياباني ساتوشي أوتسوكي، المدير الفني للفريق، استعدادًا لمواجهة الهلال السعودي.

الهلال السعودي سيحل ضيفًا على أوراوا ريد، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، مساء يوم الأحد المقرر له 24 نوفمبر الجاري، على ملعب سايتاما الياباني.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن تدريبات أوراوا ريد تركزت على التحكم بالكرة، والتسديد من مختلف المسافات، وتحويل الكرات العسية بالرأس نحو المرمى.

أوتسوكي منح فابريسيو مهاجم أوراوا ريد، الاهتمام الأكبر من باقي اللاعبين، وذلك في إشارة منه إلى التركيز على الجانب الهجومي أمام الهلال.

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وانتهت مباراة الذهاب بفوز الهلال على أوراوا بهدف دون رد، أحرزه البيروفي أندريه كاريلو برأسه، بعد عرضية رائعة من الجهة اليمنى.

ويحتاج الهلال للخروج من مباراة الإياب، بالتعادل على أقل تقدير، من أجل حسم لقب دوري أبطال آسيا، الغائب عنه منذ عام 2000، حيث آخر تتويج قاري.

الهلال متواجد الآن في جنوب العاصمة اليابانية طوكيو، حيث سينتقل إلى معسكر بمدينة سايتاما، بجوار ملعب المباراة، قبل المواجهة بـ48 ساعة فقط.