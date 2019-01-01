الهلال يقترب من استعادة العابد والفرج

إضافة قوية للزعيم

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

بات نواف العابد وسلمان الفرج على أعتاب العودة للتدريبات الجماعية لفريقهما الهلال السعودي بعد اقتراب نهاية برنامجهما التأهيلي.

وأفادت صحيفة الرياضية السعودية أن العابد تجاوز مرحلة متقدمة من التأهيل البدني والفني بالكرة، بعد غيابه عن اللعب منذ فبراير الماضي لمعاناته من إصابة في الحوض.

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وأضافت الصحيفة أن الفرج سينضم لزملائه في التدريبات الجماعية خلال اليومين القادمين بعدما أصبح جاهز تمامًا لهذا الأمر عقب تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن المباريات منذ يناير الماضي.

وتأتي تلك الأخبار لتزيد من الأجواء الإيجابية في معسكر الهلال في النمسا، خاصة بعد وصول أندريه كاريلو للمعسكر يوم أمس ومن ثم الإعلان رسميًا عن التعاقد معه في الساعات الأولى من صباح اليوم.

ويُواصل الفريق تدريباته في ميدنة لينز النمساوية مساء اليوم استعدادًا للموسم الجديد والذي سيبدأ بمواجهة أهلي جدة في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا خلال الأسبوع الأول من أغسطس القادم.