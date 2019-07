حمدالله: لقد عدت، نتطلع لإسعاد جماهير النصر مجددًا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

انضم عبد الرزاق حمد الله لمعسكر فريقه النصر في البرتغال، وقد وعد الجماهير مجددًا بالفوز بالألقاب خلال الموسم القادم.

وكانت إدارة النادي بقيادة صفوات السويكت قد أيدت اتفاق الإدارة السابقة مع المهاجم المغربي على تجديد عقده وتحسينه ماليًا برفع راتبه السنوي من 3 إلى 5 ملايين يورو، ليضع النادي بذلك حدًا للإشاعات حول مستقبله.

مصنع الأبطال .. القحطاني وكمارا ونجوم ضمهم الكبار من القادسية

ونشر هداف الدوري السعودي للموسم الماضي مقطع فيديو على حسابه الرسمي في تويتر قال خلاله "لقد عدت. دعونا نحظى بموسم آخر نحقق به الألقاب، نحن نتطلع لجعل جماهير النصر سعيدة مجددًا".

وانتقل معسكر النصر في البرتغال من مدينة أوبيدز إلى أوفير، وسيستأنف الفريق تدريباته يوم غدٍ الثلاثاء على فترتين صباحية ومسائية.

يُذكر أن بطل السعودية سيواجه الوحدة في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا بداية أغسطس القادم، فيما سيفتتح مشواره في الدوري السعودي أمام ضمك في 22 من نفس الشهر.

I am BACK. Let's have another winning season. And we are looking to make all the fans happy again.

لقد عدت. نسعى إلى تحقيق لقب آخرإن شاء الله ونحن نتطلع إلى جعل جماهير العالمي سعداء مرة أخرى. pic.twitter.com/EzRiCtbKVR