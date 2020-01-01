أخبار الهلال اليوم | خبر سار عقب التوقف وأفضل لحظات مارسيلو تافاريس مع الزعيم

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 11 نوفمبر

فيديو | مارسيلو تافاريس يتحدث عن أفضل لحظاته مع الهلال .. اثنين أمام الاتحاد

كشف البرازيلي مارسيلو تافاريس؛ مدافع الهلال السعودي الأسبق، عن أفضل اللحظات التي عاشها مع الزعيم على مدار مسيرته، مؤكدًا أنه أثبت لجمهور الأزرق أنه مستعد للتضحية بحياته من أجل الفريق. ( طالع التفاصيل )

بشرى للوشيسكو عقب فترة التوقف الدولي

يستعيد الروماني رازفان لوشيسكو؛ المدير الفني للهلال السعودي، واحد من أهم لاعبي فريقه الذي غاب خلال الفترة الماضية، عقب فترة التوقف الدولي الحالية. ( طالع التفاصيل )

ديوب: السومة وحمدالله وجوميس؟ .. استطيع التفوق عليهم

تحدث ماكيتي ديوب مهاجم فريق الشباب عن مسيرته مع الليوث في الموسم الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وقدرته على تحقيق التفوق على مهاجمي الأندية السعودية المنافسة. ( طالع التفاصيل )

التمياط وعطيف وعبد الغني .. ضحايا الغياب الطويل عن الملاعب

نجوم كثيرة ابتعدت عن ملاعب كرة القدم السعودية بسبب الإصابات، لتحرم الجماهير مما يقدموه من إبداعات ومساعدة في تحقيق الإنجازات رفقة أنديتهم.

ولكن بالنظر إلى الإصابات في تاريخ الدوري السعودي نجد أن إصابة الرباط الصليبي الأكثر انتشارًا كالإصابات الأكثر تأثيرًا على اللاعبين من حيث فترة الغياب، حيث نرصد لكم خلال التقارير التالي أبرز إصابات وفترات غياب اللاعبين. ( طالع التفاصيل )