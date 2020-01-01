أخبار الهلال اليوم | مواجهة ضمك وديًا، وتأجيل طلب حكام أجانب للديربي

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 7 نوفمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 7 نوفمبر الخاصة بنادي الهلال السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

الوليد بن طلال يُشيد برئيس الهلال، والأخير يرد

أشاد الوليد بن طلال عضو شرف الهلال برئيس النادي فهد بن نافل وإدارته، إذ كتب عبر حسابه الرسمي على تويتر "فهد، الحمد لله الهلال تحت إدارتك الرزينة في أيدٍ أمينة جدًا، خاصة بعد تحقيق إنجازات غير مسبوقة خلال أول عام من انتخابات مجلس إدارته الحالي برئاستك الواثقة المميزة".

سيّدي الوالد.. الحمدلله على فضله وتوفيقه.. والحمدلله على وجودك داعمًا طوال عقود من الزمن استطاع خلالها #الهلال الاستمرار في الزعامة على مختلف الأصعدة بفضل من الله ثم بدعمكم، ودعم رجالات الهلال وجهد أبناءه💙وبإذن الله القادم أجمل🙏🏼 https://t.co/1ZsxtYKqjt — فهد بن سعد بن نافل (@Fahad_Alotaibi_) November 6, 2020

وقد رد بن نافل على تلك التغريدة بالإشادة بدعم بن طلال الكبير والمتواصل.

الهلال يُواجه ضمك وديًا في فترة التوقف

قرر الجهاز الفني للهلال بقيادة رازفان لوشيسكو خوض مباراة ودية أمام ضمك يوم الـ17 من نوفمبر الجاري استعدادًا لاستئناف الدوري السعودي عقب التوقف الحالي بسبب المباريات الدولية في مختلف قارات العالم.

الهلال لن يتقدم بطلب حكام أجانب للديربي إلا في تلك الحالة

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن الهلال لن يتقدم بطلب استقدام حكام أجانب لمباراة ديربي الرياض أمام النصر سوى بعد التأكد من موعد نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة الهلال ترى أن مباراة الجولة الخامسة في الدوري السعودي قد تؤجل حال تم تثبيت نهائي الكأس قبل 28 نوفمبر الجاري.

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النصر ينوي التقدم بطلب حكام أجانب لمواجهة الهلال

كشفت صحيفة الرياضية عن نية إدارة نادي النصر التقدم اليوم بطلب استقدام طاقم حكام أجنبي لمواجهة الهلال وتحمل تكاليفه، ذلك رغم أن اللقاء يُقام على ملعب الهلال.

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