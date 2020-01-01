لائحة عقوبات قاسية ضد مخالفي "بروتوكول كورونا" في الدوري السعودي

تتضمن غرامات مالية كبيرة وإيقاف لعدد من المباريات

أصدر اتحاد كرة القدم السعودي مؤخرًا لائحة عقوبات قاسية ضد مخالفي البروتوكول الصحي المطبق لمواجهة جائحة كورونا، وقد بدأ سريان تلك اللائحة يوم أمس في درجات الدوري السعودي الأربعة.

الأيام الأخيرة شهدت ازدياد عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) بين أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، خاصة النصر والتعاون والفيصلي، ولذا تحرك الاتحاد السعودي خاصة في ظل تهاون بعض الأندية في تطبيق الإجراءات الاحترازية المطلوبة.

وتضمنت اللائحة عقوبات انضباطية متدرجة على مخالفي البروتوكولات الصحية تتمثل في غرامات مالية تبدأ من ألف ريال سعودي حتى نصف مليون ريال والإيقاف عن المباريات.

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وتُغرم اللائحة أي لاعب يتبادل القمصان مع آخر مبلغ 15 ألف ريال، وأي شخص في الملعب بخلاف اللاعبين لا يرتدي كمامة الوجه بشكل سليم مبلغ ألف ريال، وتفرض مبلغ 5 آلاف ريال على كل من لا يتخلص من الكمامة والأشياء الشخصية في الأماكن المخصصة لها عقب المباريات.

وتُغرم اللائحة التي عممها الاتحاد السعودي على الأندية أي نادٍ لا يُبلغ عن أسماء لاعبيه الذين يغادرون السعودية ثم يعودون إليها لأي سبب كان بمبلغ 10 آلاف ريال، فيما ستُفرض غرامة قدرها نصف مليون ريال على أي نادٍ لا يُطبق إجراءات الحجر الصحي لمنسوبيه جيدًا مما يتسبب في تفشي الوباء بين أعضاء فريق آخر، أو إذا شارك أحد لاعبيه في مباراة ما بعد التأكد من إصابته بفيروس كورونا.