أخبار الهلال اليوم | مسحة طبية تحدد موقف كاريلو .. واستعادة الدوليين

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 20 نوفمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم الجمعة 20 نوفمبر الخاصة بنادي الهلال السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

رسميًا .. الإعلان عن موعد السوبر السعودي بين الهلال والنصر

أعلن إبراهيم القاسم أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن الموعد المحدد لإقامة مباراة كأس السوبر السعودي، والتي ستجمع بين الهلال والنصر.

الهلال توج بلقب الدوري السعودي، والنصر يحتل الوصافة، كما وصل الفريقين إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ليتم تحديدهما كطرفي لمباراة كأس السوبر. " اقرأ التفاصيل "

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طاقم من الأوروجواي .. الكشف عن حكام ديربي الرياض

كشفت تقارير صحفية، عن طاقم التحكيم الأجنبي، الذي سيقود مباراة ديربي الرياض، والذي سيجمع بين الهلال والنصر، بناء على اختيار من السويسري مانويل نافارو مدير دائرة التحكيم بالاتحاد السعودي.

الكشف عن قائمة جول 50: أفضل 50 لاعب كرة قدم في العالم

الهلال سيواجه النصر مساء يوم الإثنين المقبل، بالجولة الخامسة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي أطلق عليها "جولة قمة الرياض"، من جانب وزير الرياضة. " اقرأ التفاصيل "

المسحة الطبية تحدد موقف كاريلو من ديربي الرياض

يصل البيروفي أندريه كاريلو لاعب نادي الهلال اليوم الجمعة إلى العاصمة السعودية الرياض، بعد انتهائه من المشاركة مع منتخب بلاده في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن كاريلي سيخضع للعزل الصحي لمدة 48 ساعة، حيث يجري بعدها مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، وفقًا للبروتوكول المعمول به، لتحديد موقفه من المشاركة بتدريبات الهلال استعدادًا لمواجهة النصر في ديربي الرياض.

الهلال يستعيد الدوليين استعدادًا للديربي

استعاد فريق نادي الهلال لاعبيه الدوليين في تدريبات الفريق، بعد انتهائهم من المشاركة مع المنتخب السعودي في المباراتين الوديتين أمام منتخب جامايكا.

وانضم الرباعي علي البليهي ومحمد البريك ومحمد كنو وهتان باهبري في تدريبات الهلال، بعد حصول الفريق على يوم راحة، بعد ودية ضمك الودية يوم الثلاثاء الماضي.