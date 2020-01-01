مدرب الهلال يُنافس والده على لقب أفضل مدرب في 2020

المدرب ضمن المرشحين للجائزة

كشفت قناة GSP الرومانية عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب روماني لعام 2020، وقد ضمت رازفان لوشيسكو المدير الفني لنادي الهلال السعودي.

المدرب صاحب الـ51 عامًا تولى تدريب الهلال صيف 2019 وقد نجح في الفوز معه بلقب دوري أبطال آسيا 2019 واحتلال المركز الرابع في كأس العالم للأندية ومن ثم الدوري السعودي 2019-2020.

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المزيد من الفرق

ورغم خسارة المدرب للقب القاري بعد استبعاد الهلال من دوري الأبطال لمعانته من غياب لاعبيه بسبب إصابتهم بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، إلا أنه حافظ على تفوقه المحلي بتأهله لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث سيواجه النصر أواخر نوفمبر الجاري، ويتصدر دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 10 نقاط.

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وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب روماني لعام 2020 إلى جانب لوشسيكو، والده ميرتشا لوشيسكو المدير الفني لدينامو كييف الأوكراني، ودان بيتريسكو المدير الفني لكلوج الروماني.

الهلال يستعد حاليًا لمواجهة النصر في خامس جولات الدوري السعودي يوم الإثنين القادم.