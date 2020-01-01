أخبار الهلال اليوم | كاريلو يحتفل بذكرى نهائي الأبطال، والدوسري يُنافس على هدف الجولة

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 10 نوفمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 10 نوفمبر الخاصة بنادي الهلال السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

سالم الدوسري يُنافس على أجمل أهداف الجولة الرابعة من الدوري السعودي

يُنافس سالم الدوسري نجم الهلال الثنائي عبد الله الجوعي وهيرناني سانتوس على لقب هدف الجولة الرابعة من الدوري السعودي.

الفريق الفني في @SPL يختار أجمل 3 أهداف في الجولة الرابعة. 🤩👏⬇️



عبدالله الجــوعي.🎯

سـالــم الدوسـري.⚡️

هيرناني سـانتوس.💥 pic.twitter.com/TV3l74DHaW — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) November 9, 2020

إذ أعلن حساب الدوري السعودي الرسمي على تويتر ترشيح الأهداف الثلاثة وطلب من الجمهور اختيار الأجمل بينهم.

مساعد العبدلي يُدافع عن قرار رينارد استدعاء الوطيان

أكد الناقد الرياضي مساعد العبدلي أن انضمام حبيب الوطيان حارس مرمى الهلال للمنتخب السعودي منطقي وطبيعي مقارنة بمستواه وأدائه مع الفتح خلال الموسم الماضي.

وأوضح خلال تصريحاته عبر القنوات السعودية الرياضية أن هيرفي رينارد ضم الوطيان بناءً على مستواه مع الفتح والذي كان عنصرًا مهمًا في بقاء الفريق وتجنبه الهبوط بنهاية الموسم.

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أندريه كاريلو محتفلًا بذكرى نهائي دوري الأبطال: كان أجمل يوم في مسيرتي

احتفل أندريه كاريلو جناح الهلال بذكرى الفوز على أوراوا ريدز والتتويج بدوري أبطال آسيا، إذ نشر فيديو لهدفه في المباراة عبر حسابه الرسمي على إنستجرام وعلق قائلًا "نستعيد ذكرى تلك اللحظة، عام مضى على يوم ربما كان الأجمل في مسيرتي".

يُشار إلى أن يوم التاسع من نوفمبر صادف ذكرى مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا التي فاز بها الهلال في الرياض بهدف كاريلو على ضيفه الياباني، قبل أن يُكرر انتصاره إيابًا في اليابان بهدفين دون رد.

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