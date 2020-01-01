حكاية سعودي | ذكاء "البروفيسور" الذي أشعل ملعب الملك فهد - فيديو

قصة جديدة من الدوري السعودي

نواصل سرد بعض القصص من الدوري السعودي، وحكايتنا اليوم تعود لعام 2007 وقد دارت أحداثها في استاد الملك فهد الدولي.

كانت مباراة الاتحاد مع الهلال ضمن الجولة الـ16 من الدوري السعودي، وكان لقاءً حاسمًا ومهمًا في صراع الفريقين على الصدارة، وفيما كان من المفترض أن تُقام المباراة على ملعب الجوهرة المشعة تم نقلها إلى استاد الملك فهد الدولي الخاص بالهلال عقابًا للفريق الجداوي نتيجة شغب جماهيره خلال نهائي كأس الأمير فيصل.

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المباراة كانت صعبة وعصيبة على الفريقين، بدأت بهدف من ياسر القحطاني عند الدقيقة الـ29 وبه انتهى الشوط الأول، وارتفع النسق كثيرًا في الفترة الثانية مع بحث الاتحاد الجدي عن هدف التعادل.

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تعرض الهلال لموقف صعب بطرد لاعبه مارسيلو تفاريس عند الدقيقة الـ70 وزادت المصاعب بوصول منافسه لهدف التعادل بعد دقيقة واحدة بواسطة نايف البلوي، وازاد الوضع سوءً بحصول عبد العزيز الخثران على بطاقة حمراء عند الدقيقة الـ81.

أصبح الملعب 11 ضد 9 لصالح الاتحاد، وشاب التوتر أداء اللاعبين وحبس ضياع الفرص هنا وهنا أنفاس الجماهير، ومن كرة طويلة حصل ياسر القحطاني على خطأ على حدود منطقة جزاء الاتحاد عند الدقيقة الـ87.

هنا كانت اللحظة الأكثر إثارة وجدلًا في المباراة، اللحظة التي أظهر خلالها محمد الشلهوب الملقب بالبروفيسور ذكاءً كبيرًا وسرعة بديهة يُحسد عليها، إذ سدد الكرة سريعًا ودون انتظار صافرة الحكم واصطفاف الحائط الاتحادي ليُسجل هدف الفوز الثمين الذي أشعل استاد الملك فهد الدولي وكذلك غضب كل من يتلون قلبه بالأصفر والأسود.

اعترض لاعبو الاتحاد بقوة على الحكم الإسباني كارلوس دافيلا وطالبوا بإلغاء الهدف وإعادة تنفيذ الكرة الثابتة، لكن الحكم لم يستمع لهم أبدًا لتتوتر الأعصاب أكثر مما كانت ويخسر الفريق لاعبيه عبد الله حيدر وحمد العيسى بالبطاقة الحمراء للعنف المبالغ به.

المثير أن الهلال نجح في هزيمة الاتحاد ذهابًا إيابًا خلال موسم 2006-2007 وبنتيجة واحدة هي 2-1، لكنه خسر أمامه اللقاء الأهم وهو نهائي الدوري السعودي، إذ سقط بنفس النتيجة 2-1 وبهدف حمد المنتشري في اللحظات القاتلة.

هدف الشلهوب أثار جدلًا واسعًا في الإعلام السعودي، وقد اختلفت آراء الحكام حول صحته.

الحكم الإسباني نفسه قال عنه بعد اللقاء حسبما نقلت قناة العربية "الهدف صحيح مائة بالمائة، طالما أن الحائط البشري متواجد في مكانه الصحيح فمن حق اللاعب تسديد الكرة وهذا ما حدث من اللاعب الذي كان يلبس الأزرق .. عمومًا لوائح الاتحاد الدولي الخاصة بالحكام توضح بأن هدف الهلال صحيح وأعتقد أن اللاعب الذي يحمل رقم (10) كان خارقًا في التعامل مع الكرة".

الحكم الدولي السابق غازي الكيال أيد قرار الحكم، بقوله "الهدف صحيح والمشكلة ليست في قرار الحكم بل في ثقافة اللاعب السعودي الذي لا يعلم أن قانون التحكيم لا يوجد فيه أي مادة عن حائط الصد وأن الحكم ليس مجبرًا أن ينتظر حتى بناء حائط الصد".

أما الحكم السابق محمد فودة فقد انتقد قرار الحكم، بقوله "الهدف غير صحيح إطلاقًا، لأن الحكم في الخطوة الأولى طلب من لاعب هلالي أن يضع الكرة في مكان التنفيذ، وفي الخطوة الثانية كان لاعب الاتحاد حمد العيسي يتحدث مع الحكم ولم يطلق الصافرة بالتنفيذ وكان نظر الحكم باتجاه حارس الاتحاد ويهم بتنظيم حائط الصد وكان من المفترض منه إعادة تنفيذ الكرة ومنح الشلهوب البطاقة الصفراء".

شاهدوا الهدف وقرروا أنتم، هل هو هدف صحيح ينم عن ذكاء ملفت من الشلهوب أم هدف خاطئ كان يستوجب الإلغاء وإعادة اللقطة من جديد؟