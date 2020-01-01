أخبار الهلال اليوم | مفاجأة في مصير جيوفينكو، وتطورات سلبية في صفقة بلهندة

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 30 مايو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الهلال مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم السبت 30 مايو 2020 ...

سعود كريري: الهلال لا يُفاوض عبد الفتاح عسيري

نفى سعود كريري مدير فريق كرة القدم بنادي الهلال السعودي وجود مفاوضات مع عبد الفتاح عسيري نجم الأهلي السعودي، مشددًا على رفضه الزج باسم الزعيم في هذا الملف.التفاصيل هنا

هل يُستأنف الدوري السعودي قبل 20 أغسطس القادم؟

كشفت صحيفة الجزيرة السعودية عن نقاش دائر بين المسؤولين في الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة دوري المحترفين السعودي حول تقديم موعد استئناف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي المتوقف حاليًا بسبب إجراءات التصدي لفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) الذي يجتاح العالم. التفاصيل هنا

رازفان يحسم مصير جيوفينكو والشلهوب ينتظر

ترغب إدارة نادي الهلال في تجديد عقد الإيطالي سبيستيان جيوفينكو لموسم آخر بتوصية من المدرب الروماني رازفان لوشيسكو الذي كان خلف استمرار الفرنسي بافيتيمبي جوميس مع الفريق بعد الأنباء التي تداولت عن رحيله. التفاصيل هنا

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عبدالفتاح عسيري يصدم إدارة الأهلي ويحسم موقفه

أكدت العديد من التقارير الصحفية المحلية أن إدارة النادي الأهلي قدمت عرضاً رسمياً لتجديد عقد نجم خط الوسط الدولي عبدالفتاح عسيري مقابل تسعة ملايين ريال بعقد يمتد لثلاثة مواسم بواقع ثلاثة ملايين للموسم الواحد. التفاصيل هنا

عروض قطرية تُعطل محاولات الهلال لضم بلهندة