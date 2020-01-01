أخبار الهلال اليوم | انتكاسة كاريلو، وفحص استاد الملك فهد الدولي

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 19 يوليو

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الهلال وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رازفان لوشيسكو وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الأحد 19 يوليو 2020 ...

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هل تعرض كاريلو لانتكاسة في تدريبات الهلال؟

كشف الإعلامي عبد العزيز العصيمي عقب مران الهلال يوم أمس أن أندريه كاريلو لم يستطع إكمال التدريبات البدنية المعدة له من الجهاز الفني، ذلك عبر تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر.

كاريلو كان قد انضم مساء أمس إلى زملائه في معسكر الهلال الإعدادي لاستئناف الدوري السعودي، وقد أدى عدد من التدريبات البدنية بعدما تأكد تعافيه من فيروس كورونا الذي منعه من بدء التدريبات الجماعية مع فريقه.

— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) July 18, 2020

ويُنتظر أن يخضع الثعبان البيروفي لبرنامج بدني مكثف هذا الأسبوع لتجهيزه لمواجهة النصر الحاسمة في الدوري السعودي يوم 5 أغسطس القادم.

الاتحاد السعودي يتعاقد مع 50 طبيبًا لمراقبة المباريات

كشفت صحيفة الاقتصادية السعودية عن تعاقد الاتحاد السعودي لكرة القدم مع 50 طبيبًا لمراقبة 207 مباراة في 4 مسابقات مختلفة ستنطلق من جديد مطلع أغسطس القادم.

وسيُعين الاتحاد طبيبًا واحدًا لكل مباراة يُنظمها في الدوري السعودي بمختلف درجاته وفقًا للبروتوكول المعتمد لعودة النشاط الرياضي، ولن تُقام أي مباراة دون وجود المراقب الطبي وإشرافه بنفسه على تطبيق البروتوكول المعتمد وفحص الحالات المشتبه بها والقيام بزيارات ميدانية للأندية ورفع التقارير لغرفة القيادة والتحكم بالاتحاد.

وسيُوفر الاتحاد كذلك سيارة إسعاف مخصصة لنقل حالات الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا إلى المستشفى بخلاف سيارات الإسعاف الأخرى المعتاد وجودها في الملاعب.

فحص استاد الملك فهد الدولي قبل قمة الهلال والنصر

نظم يوم أمس فريق من اتحاد كرة القدم السعودي ورابطة دوري المحترفين ووزارة الرياضة زيارة ميدانية إلى استاد الملك فهد الدولي في الرياض للاطمئنان على تطبيق جميع الإشتراطات الصحية داخل الاستاد الذي سيحتضن ديربي الرياض بين الهلال والنصر في الخامس من أغسطس القادم.

وقد أجرى الفريق اختبارًا ميدانيًا للإجراءات الاحترازية للتأكد من فعاليتها على أرض الواقع ومن ثم تعميمها على بقية المنشآت الرياضية التي ستستضيف مباريات كرة القدم، وقد تأكد الفريق من وجود غرفة عزل داخل الملعب موافقة للاشتراطات الموجودة في البروتوكول المعتمد لعودة النشاط الرياضي.

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