رغم زوال أعراض كورونا، الجهاز الطبي يمنع باهبري من تدريبات الهلال

اللاعب كان قد أصيب بفيروس كورونا

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن الجهاز الطبي لنادي الهلال السعودي رفض السماح للاعب الفريق هتان باهبري بالانضمام للتدريبات الجماعية رغم زوال أعراض إصابته بفيروس كورونا.

النجم السعودي غاب عن انطلاقة تدريبات الزعيم الجماعية بعد توقفها منذ مارس الماضي إثر تعرضه للإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، حيث كان يقضي الفترة الماضية في العزل المنزلي.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن نتيجة المسحة الطبية الأخيرة لباهبري جاءت إيجابية مما يؤكد استمرار حمله لفيروس كورونا، وذلك رغم زوال الأعراض عنه.

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وينص البروتوكول الصحي المعتمد منذ عودة النشاط الرياضي على اعتبار اللاعب متعافيًا بعد مرور 10 أيام دون أي أعراض لفيروس كورونا، ورغم حدوث هذا في حالة باهبري إلا أن الجهاز الطبي في الهلال منعه من حضور التدريبات الجماعية حفاظًا على سلامة زملائه.

ويُقيم الهلال حاليًا معسكرًا إعداديًا في مقره استعدادًا لاستئناف النشاط الرياضي في الرابع من أغسطس القادم، ومن المتوقع أن ينضم له أندريه كاريلو خلال الـ24 ساعة القادمة بعدما جاءت نتيجة المسحة الطبية التي أجراها مؤخرًا سلبية مما أكد تعافيه من فيروس كورونا تمامًا.

وأوضحت الرياضية أن باهبري صاحب الـ28 عامًا يخوض حاليًا تدريبات بدنية خاصة في منزله تمهيدًا للانخراط سريعًا في التدريبات الجماعية حين يُسمح له بذلك.

يُذكر أن الهلال سيبدأ مشواره في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي عقب عودته بمواجهة النصر في ديربي الرياض الحاسم يوم الخامس من أغسطس القادم، ويتصدر الزعيم جدول ترتيب البطولة برصيد 51 نقطة وبفارق ست نقاط عن العالمي.