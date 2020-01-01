أخبار الهلال اليوم | استراتيجية "الصدارة في الإدارة"، ورقم رائع لكاريلو وجيوفينكو

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 3 نوفمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 3 نوفمبر الخاصة بنادي الهلال السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

الهلال يُطلق استراتيجيته تحت شعار "الصدارة في الإدارة"

أعلن مجلس إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل إطلاق استراتيجية النادي تحت شعار "الصدارة في الإدارة"، وقد وصفها النادي عبر حسابه الرسمي على تويتر بأنها مواكبة لبرنامج التحول الوطني الذي يستهدف بناء القدرات والإمكانيات اللازمة لتحقيق رؤية المملكة 2030، ومنسجمة مع متطلبات وزارة الرياضة من خلال مشروع الحوكمة بما تشتمل عليه من مؤشرات وأهداف.

وأضاف تويتر الهلال أن تلك الاستراتيجية ستُهيئ النادي ليستمر عنصرًا فاعلًا في مجال صناعة الرياضة باقتصادياته ومدخلاته ومخرجاته.

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🔝 #الهلال يطلق استراتيجيته تحت شعار:

الصدارة في الإدارة 💙👏🏼 pic.twitter.com/lV9u6qySkz — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) November 2, 2020

وتهدف الاستراتيجية إلى تحقيق عدة أهداف أبرزها تطوير البنى التحتية للنادي وزيادة شعبيته داخل وخارج السعودية واستحداث إدارة لاستقطاب المواهب.

بعد 3 جولات، لاعبان من الهلال يحتلان المركز الثاني في قائمة أكثر اللاعبين صناعة للفرص

تصدر سليمان دوكارا مهاجم الاتفاق ولويس جوستافو دا سيلفا جناح الوحدة قائمة اللاعبين الأكثر صناعة للفرص في الدوري السعودي بعد مرور 3 جولات منه، برصيد 10 فرص لكل لاعب.

وجاء في المركز الثاني ثنائي الهلال أندريه كاريلو وسيباستيان جيوفينكو بجانب مهاجم الاتحاد رومارينيو وصانع ألعاب الباطن يوسف الجبلي برصيد 9 فرص لكل منهم.

رئيس الفتح يُعلق على وقوع ناديه مع الهلال في قرعة كأس الملك

أوقعت قرعة ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين التي أجريت أمس الهلال في مواجهة الفتح، وقد وصف سعد العفالق رئيس النموذجي اللقاء بالتحدي الصعب.

مضيفًا "نظام البطولة بخروج المغلوب سيجعل المنافسة قوية وصعبة جدًا، إذ لن تكون هناك أي فرصة للتعويض. مواجهة الهلال خاصة في ملعبه تحدٍ صعب وقوي، لكننا لا نخشاه، من يريد أن يصل للنهائي عليه المرور ببعض المنعطفات الصعبة".

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