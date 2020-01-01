تعرف على اللاعبين الأجانب في قوائم الدوري السعودي 2020-21

جول يعرض لكم جميع اللاعبين الأجانب في قوائم الأندية في الدوري السعودي، وذلك عقب غلق سوق الانتقالات الصيفية 2020 في 25 أكتوبر الماضي

أصبح الدوري السعودي في السنوات الأخيرة أحد أكثر الدوريات العربية الجاذبة للاعبين المحترفين من جميع أنحاء العالم، ويمتلك عدد من اللاعبين الأجانب الذين سبق لهم اللعب في المستويات العالية.

يلعب للهلال نجم يوفنتوس السابق سيباستيان جيوفينكو، ويرافقه بافيتيمبي جوميس النجم السابق لليون والذي أبدع في الدوري الإنجليزي، وقد ضم الزعيم في سوق الانتقالات لوسيانو فييتو الذي سبق له اللعب في أتلتيكو مدريد.

العديد ومن اللاعبين في الأندية الأخرى، فقد ضم النصر الأرجنتيني بيتي مارتينيز في الميركاتو الذي لعب في ريفر بليت وكان مطلب للعديد من الأندية الأوروبية منذ سنوات، كما انضم النجم المصري أحمد حجازي لصفوف الاتحاد في اليوم الأخير من سوق الانتقالات من وست بروميتش.

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متاح للأندية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 7 أجانب، وسنجد العديد من الجنسيات سواءً عربية أو أوروبية أو من أمريكا الجنوبية.

وفي هذا التقرير سنتعرف على اللاعبين الأجانب المتواجدين في قوائم الأندية في الدوري السعودي.

جدول مباريات الدوري السعودي، القنوات الناقلة والترتيب

أبها

مهدي تاهرات (الجزائر)

كريج جودوين (أستراليا)

أمين عطوشي (المغرب)

عبد العالي محمدي (المغرب)

كارلوس ستراندبيرج (السويد)

كريم عواضي (تونس)

سعد بقير (تونس)

الأهلي

لوكاس ليما (البرازيل)

ماركو مارين (ألمانيا)

صامويل أوسو (غانا)

إدريس فتوحي (المغرب)

أليكساندرو ميتريتسا (رومانيا)

ليوبومير فييسا (صربيا)

عمر السومة (سوريا)

العين

سفير تايدر (الجزائر)

باستوس (أنجولا)

جيترسون (البرازيل)

فيليب براداريتش (كرواتيا)

محمد النهيري (المغرب)

أمادو موتاري (النيجر)

خوانبي (فنزيلا)

الباطن

فابيو أبريو (أنجولا)

ريناتو تشافيز (البرازيل)

محمد رايحي (هولندا)

تشاندو شينك (هولندا)

يوسف الجبلي (هولندا)

مارتين كامبانيا (أوروجواي)

خاليم هيلاند (ترينداد وتوباجو)

الاتفاق

رايس مبولحي (الجزائر)

إليرسي سوزا (البرازيل)

كارول ميتز (إستونيا)

وليد أزارو (المغرب)

سليماني دوكارا (السنغال)

فيليب كيش (سلوفاكيا)

نعيم السليتي (تونس)

الفيصلي

جيليرمي أوجوستو (البرازيل)

إيجور روسي (البرازيل)

رافائيل سيلفا (البرازيل)

جوليو تافاريس (الرأس الأخضر)

رومان أمالفيتانو (فرنسا)

أليكساندر ميركيل (كازاخستان)

هشام فايق (هولندا)

الفتح

سفيان بن دبكة (الجزائر)

مروان سعداني (المغرب)

مراد باتنا (المغرب)

ميتشيل تي فيردي (هولندا)

جوستاف ويكهايم (النرويج)

ساشا يوفانوفيتش (صربيا)

ماكسيم كوفال (أوكرانيا)

الهلال

لوسيانو فييتو (الأرجنتين)

جوستافو كوييار (كولومبيا)

بافيتيمبي جوميس (فرنسا)

سيباستيان جيوفينكو (إيطاليا)

أندريه كارييو (بيرو)

جانج هيون سو (كوريا الجنوبية)

عمر خريبين (سوريا)

الاتحاد

برونو هنريكي (البرازيل)

مارسيلو جروهي (البرازيل)

رومارينيو (البرازيل)

جاري رودريجيز (الرأس الأخضر)

أحمد حجازي (مصر)

كريم الأحمدي (المغرب)

أليكساندر بريوفيتش (صربيا)

النصر

بيتي مارتينيز (الأرجنتين)

براد جونز (أستراليا)

مايكون (البرازيل)

بيتروس (البرازيل)

عبد الرزاق حمد الله (المغرب)

نور الدين أمرابط (المغرب)

كيم جين سو (كوريا الجنوبية)

القادسية

ريس ويليامز (أستراليا)

إدسون دا كروز (البرازيل)

دانيلو أسبرييا (كولومبيا)

كارلوس أندرياماتسينورو (مدغشقر)

ستانلي أواوتشي (نيجيريا)

ميهاي بورديانو (رومانيا)

أوروش فيتاس (صربيا)

الرائد

عز الدين دوخة (الجزائر)

أرناود دجوم (الكاميرون)

جلال داوودي (المغرب)

كريم لبركاوي (المغرب)

محمد فوزير (المغرب)

نيمانيا ميليتيتش (صربيا)

نيمانيا نيكوليتش (صربيا)

الشباب

كريستيان خوانكا (الأرجنتين)

إيفير بانيجا (الأرجنتين)

إيجور ليتشنوفسكي (تشيلي)

جيدريوس أرلاوسكيس (ليتوانيا)

فابيو مارتينس (البرتغال)

ألفريد ندياي (السنغال)

ماخيتي ديوب (السنغال)

التعاون

ميتشيل دوك (أستراليا)

كاسيو (البرازيل)

ياجو سانتوس (البرازيل)

ساندرو مانويل (البرازيل)

سيدريك أميسي (بوروندي)

لياندر تاوامبا (الكاميرون)

عبد الله ساني (السنغال)

الوحدة

ديميتري بيتراتوس (أستراليا)

أنسيلمو (البرازيل)

لويس جوستافو (البرازيل)

بيدرو هنريكي (البرازيل)

يوسف نياكاتي (فرنسا)

ألبيرتو بوتيا (إسبانيا)

هيرناني (البرتغال)

ضمك