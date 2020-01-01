أخبار الهلال اليوم | استبعاد ثنائي الفريق .. ومكافآت ضخمة بالفتح

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 10 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الهلال وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رازفان لوشيسكو وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الإثنين 10 أغسطس 2020 ...

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تجهيز ملعب الجامعة لاستضافة مباراة الهلال والفتح

انتهى مسؤولو ملعب الملك سعود "ملعب الجامعة" بالعاصمة السعودية الرياض، من تجهيزات استقبال أولى المباريات بعد التوقف، بين الهلال والفتح مساء اليوم الإثنين.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن أرضية الملعب العشبية أصبحت جاهزة، بالإضافة إلى أنه تم العمل على إيجاد الملصقات الخاصة بمسافات التباعد بين جميع الأفراد، سواء اللاعبين أو الأجهزة الفنية والمعنيين بالمباراة.

وتم تجهيز الفواصل الاحترازية الخاصة بمقاعد الإعلاميين، مع الالتزام بالتعليمات الوقائية الموجهة من وزارة الرياضة، لتطبيق الشروط والبروتوكولات المنصوصة وتعقيم الملعب ومرافقه.

إدارة الفتح ترصد مكافآت ضخمة للفوز على الهلال

رصت إدارة نادي الفتح، مكافآت ضخمة لكل لاعب بالفريق، من أجل تحقيق الفوز على الهلال، متصدر الدوري السعودي للمحترفين، في المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الإثنين، بالجولة 24 على ملعب الجامعة.

وأشار صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن إدارة الفتح قررت استمرار المكافأة مع كل فوز يحققه الفريق فيما تبقى من مباريات الدوري، بهدف البقاء في دوري الكبار، بعد أن أصبح فارق النقط متقارب في صراع الهبوط.

لوشيسكو يستبعد خربين وباهبري أمام الفتح

قرر الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لفريق نادي الهلال، استبعاد ثنائي الفريق عمر خربين وهتان باهبري، من القائمة التي دخلت معسكر إعدادي مساء أمس الأحد، قبل مواجهة

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن سبب استبعاد لوشيسكو للثنائي هو عدم وصولهما إلى الجاهزية الكاملة، على الرغم من دخولهما إلى التدريبات الجماعية قبل يومين.

الفتح يستبعد لاجامي من مواجهة الهلال

قرر البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني لفريق نادي الفتح، استبعاد قاسم لاجامي ومحمد البرية من قائمة الفريق التي ستواجه الهلال مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

جاء ذلك بعد وصول بعثة الفتح إلى الرياض مساء أمس الأحد، استعدادًا لمواجهة الهلال، حيث خضع اللاعبين في التدريب الذي أجراه على رديف ملعب الأمير فيصل بن فهد إلى تدريبات استرجاعية ولياقية خفيفة في البداية، ثم قسمهم إلى مجموعتين، قبل أن يجري مناورة على كامل الملعب.