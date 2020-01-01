رسميًا .. إصابة مفاجئة تبعد نجم الهلال عن مواجهة الفتح

الزعيم أمامه مباراة صعبة أمام الفتح رغم معاناة الأخير

أعلن الروماني رازفان لوشيسكو؛ المدير الفني للهلال السعودي، تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة الفتح، والذي شهد غياب أحد العناصر الأساسية للفريق.

المباراة تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة، ضمن الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب جامعة الملك سعود.

هل ترفع جماهير الهلال شعار "Oh Nooo" أمام الفتح أم تُرحب بمساعدة منافسها الأبرز؟

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وأوضح الحساب الرسمي للزعيم، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" غياب سلمان الفرج؛ لاعب الوسط، عن المباراة، نظرًا لشعوره اليوم الإثنين، بآلام في منطقة أسفل الظهر، ليفضل الجهاز الفني إراحته.

فيما جاء تشكيل الأزرق كالتالي:

في حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

في الدفاع: ياسر الشهراني – على البليهي – جانج هيون سو – محمد البريك.

في الوسط: كارلوس إدواردو – جوستافو كويلار – محمد كنو – سيباستيان جيوفينكو – سالم الدوسري.

في الهجوم: بافيتيمبي جوميس.

بينما يجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد الواكد، عبد الله الحافظ، محمد جحفلي، مد الله العليان، ناصر الدوسري، نواف العابد، أندريه كاريلو، محمد الشلهوب، صالح الشهري.

يذكر أن كتيبة لوشيسكو تتصدر جدول الترتيب برصيد 54 نقطة، بينما يأتي الفتح في المركز الـ14 برصيد 22 نقطة.