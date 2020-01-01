أخبار الهلال اليوم | هدية جوميس للفراج، والكشف عن قيمة عقود الرعاية

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 16 نوفمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 16 نوفمبر الخاصة بنادي الهلال السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

جوميس يُقدم هدية خاصة للفراج، والأخير يشكره

قدم بافيتمبي جوميس نجم هجوم الهلال هدية خاصة للإعلامي وليد الفراج هي قميصه مع الهلال، وقد نشر الإعلامي البارز تغريدة عبر حسابه على تويتر شكر خلالها المهاجم الفرنسي.

🎙| شكرا جزيلا كابتن قوميز @BafGomis على الهدية .. انت نجم كبير ، اشكرك يا اسد على القميص ❤️🥇🥇🥇 pic.twitter.com/zIAR7PdlhE — #وليد_الفراج (@waleedalfarraj) November 15, 2020

جوميس قدم القميص للفراج قائلًا "تلك هدية صغيرة لك وليد الفراج، شكرًا لك كثيرًا"، ليرد الإعلامي "شكرًا لك جوميس، أنت نجم كبير. شكرًا لك يا أسد على الهدية".

إعلامي يكشف عن قيمة عقود الرعاية في الهلال

قال الإعلامي عبد الكريم الحمد أن قيمة عقود الرعاية في الهلال تصل إلى 675 مليون ريال سعودي، مشيرًا إلى وجود عقود مع شركات تمتد لخمس سنوات.

وقد طالب الحمد خلال تصريحاته في برنامج الحصاد الرياضي الأندية الكبيرة بالكشف عن الأرقام والتفاصيل الخاصة بعقود الرعاية التي تُبرمها مثل الأندية الأوروبية.

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أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن عبد الله المعيوف حارس مرمى الهلال الذي أعلن عن إصابته بتمزق في العضلة الخلفية يوم أمس سيحتاج لشهر من العلاج والتأهيل قبل الانخراط في التدريبات الجماعية من جديد، مما يعني أنه لن يُفوت فقط ديربي الرياض أمام النصر في خامس جولات الدوري السعودي يوم 23 نوفمبر الجاري، بل كذلك نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين نفس الفريقين بعد عدة أيام من اللقاء الأول.

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وأوضحت الصحيفة أن الجهاز الفني بقيادة رازفان لوشيسكو بدأ بتجهيز الحارس البديل عبد الله الجدعاني ليتولى حراسة مرمى الزعيم في المباراتين.

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