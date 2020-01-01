تركي آل الشيخ: حبي للهلال لن يتوقف، وهذا خياري بين جوميس وحمدالله لألميريا

وزير الترفيه السعودي يختار بين حمدالله وجوميس لألميريا

أكد تركي آل الشيخ وزير الترفيه في السعودية أن حبه لنادي الهلال لم ولن يتوقف أبدًا، مشددًا كذلك على قراره عدم التدخل في الرياضة السعودية خاصة كرة القدم حتى لا يخسر الكثير من الناس.

آل الشيخ أجرى حوارًا سريعًا مع الإعلامي بتال القوس مساء أمس عبر تويتر، وقد أكد خلاله قُرب عودته للرياض بعد نهاية رحلته العلاجية، وكشف عن معاناته من عدة مشاكل صحية منذ 2016 وخضوعه لخمس عمليات جراحية عام 2018.

رئيس الهيئة العامة للرياضة السابق سُئل عن عشقه للهلال، فأجاب "حبي للهلال لن يتوقف أبدًا، من أراد تصديق هذا ليفعل ومن لم يُرد هو حر في رأيه، أنا أشجع الهلال في السعودية والأهلي في مصر ومانشستر يونايتد في إنجلترا وألميريا في إسبانيا وروما في إيطاليا".

حبي ل الهلال لن يتوقف ... الي بيصدق يصدق الي مو مصدق هو حر أنا هلالي في سعوديه واهلي مصري في مصر والميريا في اسبانيا ومناشستر يونايتد في انجلترا وروما في ايطاليا — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 16, 2020

وعن اختياره بين عبد الرزاق حمدالله مهاجم النصر وبافيتمبي جوميس هداف الهلال لضمه لألميريا الذي يمتلكه، أجاب "جوميس، حمد الله مهاجم كبير لكني أختار جوميس لأنه اختياري من البداية".

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وعن مشاكل التحكيم خاصة المتعلقة بتقنية الفيديو، قال "أخطاء التحكيم موجودة في كل مكان، عانينا في ألميريا من التحكيم رغم وجود تقنية الفيديو".

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آل الشيخ أكد أن عدة أندية طلبت منه دعمها ماليًا، لكنه رفض ذلك، موضحًا "أكثر من نادٍ طلب دعمي لكني قررت عدم التدخل في أي شيء يخص الرياضة السعودية واستأذنت الأمير عبد العزيز في ذلك، أنا مجرد مشجع للكرة في السعودية لأني لا أريد أن أغضب أحدًا مني أو أخسر أي أحد خاصة أنني خسرت بعض أصدقائي بسبب التعصب الكروي، لذا الابتعاد عن ذلك أفضل".

وأخيرًا أجاب المستشار السعودي عما يُردده جمهور النصر بأن أمواله أوصلت الهلال للعالمية ومنحته فرصة الفوز بدوري أبطال آسيا، فأجاب "العالمية أتت بأموال الدولة ودعم والأمير محمد بن سلمان وعمل رجال الهلال، إن كنت قد ساهمت بشيء فهذا واجبي، والفوز حدث في فترة الأمير عبد العزيز وهو وجه الخير، وكذلك لا أنسى دور الأمير نواف بن سعد".