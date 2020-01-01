أخبار الهلال اليوم | تصريحات الجابر والنجم المحلي القريب

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 9 مايو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الهلال مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم السبت 9 مايو 2020 ...

سامي الجابر يتحدث عن "قرية الهلال" وعمله مع إدارة نيوكاسل السعودية

أسطورة الهلال ومنتخب السعودية يتحدث خلال حوار شيق عن فترة رئاسته للنادي. التفاصيل هنا

سامي الجابر: النصر ليس منافسًا للهلال، الفوز عليه هو بطولة "إسكات الضجيج"

الجابر يطلق تصريحات نارية حول المنافسة في الدوري السعودي. التفاصيل هنا

تركي آل الشيخ يعود إلى الساحة الرياضية السعودية بسبب سامي الجابر

تركي آل الشيخ يُعلق على تصريحات سامي الجابر بعد غياب طويل عن تويتر. التفاصيل هنا

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الكشف عن اللاعب المحلي المطلوب في الهلال

كشفت مصادر صحفية عن أن عبد الله الحمدان مهاجم الشباب الشاب هو النجم المحلي الذي تعمل إدارة الهلال على ضمه خلال سوق الانتقالات القادم.