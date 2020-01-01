الهلال يقترب من التعاقد مع لاعب دولي سعودي

إدارة الزعيم أصبحت قريبة من التعاقد مع لاعب دولي سعودي خلال الأسابيع المُقبلة

قالت تقارير صحفية سعودية أن نادي الهلال أصبح قريبًا من التعاقد مع لاعب محلي ممُيز خلال الميركاتو الصيفي المُقبل.

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط" فأن إدارة الزعيم أصبحت قريبة من التعاقد مع لاعب دولي سعودي خلال الأسابيع المُقبلة.

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وأكدت الصحيفة أن هناك اتفاق بين اللاعب والنادي، وتجري مفاوضات سرية مع إدارة ناديه لحسم الملف، ليكون اللاعب أحد العناصر الهلالية في الموسم المقبل.

وتأتي هذه المفاوضات بعد مشورة الروماني رازفان لوشيسكو، الذي حدد اسماً بارزاً في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، للتعاقد معه خلال الموسم المقبل.

في إطار أخر، تتجه إدارة نادي الهلال لاعتماد النمسا مقراً للمعسكر الخارجي للفريق قبل استئناف الدوري من جديد في شهر أغسطس المقبل.

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واعتاد الهلاليون أن يقيموا معسكرهم في هذه الدولة بشكل سنوي، وفي حال تطورت الأوضاع في هذا البلد فيما يخص جائحة «كورونا»، فإن المعسكر على الأرجح سيكون داخلياً.

يُذكر أن عودة منافسات الدوري السعودي لم تتحدد حتى الآن بشكل نهائي، خوفًا من تفشي فيروس كورونا.

