رسميًا | الهلال يُجدد عقد حارس مرماه لعامين قادمين

النادي أعلن الأمر عبر تويتر

نجحت إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل في تجديد عقد حارس مرمى الفريق محمد الواكد لمدة عامين، وأعلن النادي عن الأمر عبر حسابه الرسمي على تويتر.

ويُعد اللاعب صاحب الـ27 عامًا حارس المرمى البديل للمخضرم عبد الله المعيوف في الهلال، وقد خاض مباراتين في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، الأولى كانت أمام الاتفاق وانتهت لصالح الهلال 4-1 فيما لم يقبل أي أهداف خلال المباراة الثانية وكانت ضد ضمك وانتهت لصالح الزعيم بثلاثية نظيفة.

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وأشار تويتر الهلال إلى أن الواكد جدد عقده لمدة عامين قادمين تبدأ بعد نهاية عقده الجاري، وأن مراسم توقيع العقود الجديدة تمت مساء اليوم الإثنين في مبنى الأمير عبد الله بن ناصر الإداري في مقر النادي بحضور الرئيس فهد بن نافل ووالد اللاعب "أحمد الواكد.

الهلال يستعد حاليًا بقيادة مدربه الروماني رازفان لوشيسكو لمواجهة ضمك في الجولة الـ22 من الدوري السعودي، وستُقام المباراة يوم الأربعاء القادم على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في المحالة.