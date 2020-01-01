تحديد موعد عودة الشلهوب والحافظ لتدريبات الهلال الجماعية

الهلال يقترب من امتلاك كافة نجومه

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن الثنائي محمد الشلهوب وعبد الإله الحافظ باتا قريبين من العودة لتدريبات فريقهما الهلال الجماعية، بعد أن اقتربا من نهاية فترة التأهيل للعلاج من الإصابة.

الشلهوب كان قد تعرض لإصابة عضلية في العضلة الخلفية قبل شهر تقريبًا وخلال الاستعدادات لمواجهة شاهر خودرو في الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، فيما تعرض الحافظ لإصابة في عضلة الفخذ داهمته قبل مواجهة التعاون الأخيرة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين .

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الرياضية أوضحت أن قائد الهلال سينتظم في التدريبات الجماعية نهاية الأسبوع الجاري، إذ يخوض حاليًا آخر مراحل برنامجه التأهيلي.

وأضافت أن الحافظ سيدخل التدريبات الجماعية الأسبوع القادم.

من جانب آخر، انتظم لاعبو الزعيم مساء أمس في التدريبات بعد راحة لمدة يومين عقب الفوز الأخير على التعاون بهدف نظيف، وقد استبق المدرب رازفان لوشيسكو المران باجتماع مع اللاعبين شرح لهم خلاله متطلبات المرحلة القادمة بدءً من مواجهة الاتفاق مساء السبت القادم.

وتضمنت الحصة التدريبية على تمارين تقوية للعضلات في الصالة المخصصة للإعداد البدني تحت إشراف المعدين البدنيين في الهلال.