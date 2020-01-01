الهلال يُجمد مستقبل كارلوس إدواردو انتظارًا لقرار لوشيسكو

النجم البرازيلي مرتبط بعقد ينتهي بنهاية الموسم الجاري

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن إدارة الهلال جمدت مستقبل نجم الفريق وصانع ألعابه كارلوس إدواردو انتظارًا لقرار المدير الفني رازفان لوشيسكو.

وينتهي عقد اللاعب البرازيلي مع الفريق السعودي بنهاية الموسم الجاري، وقد دخل الفترة الحرة في عقده بالفعل والتي تمنحه حق التفاوض والتوقيع لأي نادٍ جديد دون العودة لإدارة الهلال.

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وارتبط إدواردو بالرحيل عن الهلال خلال سوق الانتقالات الصيفي والشتوي الماضيين، لكنه اختار في النهاية البقاء مع الفريق الذي أصبح أفضل هدافي الأجانب في تاريخه.

ورغم أنه لا يُعد من العناصر الأساسية في تشكيل المدرب الروماني، إلا أن إدواردو أحد اللاعبين المهمين على دكة البدلاء ودومًا ما يلعب دورًا مؤثرًا حين يدخل أرض الملعب أو يبدأ بعض المباريات طبقًا لنظام المداورة المتبع من لوشيسكو.

الصحيفة السعودية أوضحت أن إدارة الهلال كانت قد اتفقت مع صاحب الـ30 عامًا على تجديد العقد لموسم واحد لكنها جمدت تلك الخطوة انتظارًا لتقرير لوشيسكو في نهاية الموسم وقراره الخاص بشأن الأجانب في الفريق وأحدهم إدواردو.

يُشار إلى أن وكيل اللاعب مارسيلو بينهيرو كان قد تحدث قبل عدة أسابيع مشيرًا لرفض موكله عرضين من الإمارات والبرازيل، كما أكد أن جميع الخيارات مفتوحة أمامه في الصيف القادم، سواء البقاء في العاصمة السعودية أو الرحيل عن الهلال لوجهة أخرى.