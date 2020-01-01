وكيله: إدواردو يريد البقاء في الدوري السعودي، ولهذا رفض عرض الهلال

عقد اللاعب ينتهي مع الزعيم بنهاية الموسم الحالي

أكد مارسيلو بينييرو أن موكله كارلوس إدواردو لديه عدة عروض من السعودية والخليج وتركيا والبرازيل، كاشفًا السبب الحقيقي خلف رفضه عرض ناديه الهلال لتجديد عقده الذي سينتهي بنهاية الموسم الجاري.

اللاعب صاحب الـ30 عامًا يلعب مع الهلال منذ عام 2015 وقد خاض معه ما يزيد عن 144 مباراة سجل خلالها 80 هدفًا، وهو الهداف التاريخي لأجانب الفريق، وقد تُوج معه كذلك بالعديد من الألقاب أبرزها الدوري السعودي مرتين ودوري أبطال آسيا.

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ورغم وجود رغبة من الطرفين في تجديد العقد الذي كان ينتهي في 30 يونيو الماضي وتم تمديده حتى نهاية الموسم الجاري إلا أن الخلافات المالية حالت دون التوصل لاتفاق حول تجديده لعامين قادمين.

الوكيل البرازيلي تحدث عن سبب الخلاف الرئيسي قائلًا "الهلال قدم عرضًا لكارلوس إدواردو لتجديد العقد لمدة موسمين قادمين في فبراير الماضي، وقد وافق عليه اللاعب بالفعل، لكن الإدارة تراجعت عنه وعادت وتقدمت بعرض جديد مؤخرًا بقيمة مالية أقل من العرض السابق، وهو ما جعل اللاعب يرفضه ويكتفي بالتمديد حتى نهاية الموسم".

وعن مستقبل موكله، قال مارسيلو "إدواردو تلقى عدة عروض ملموسة وجيدة من أندية سعودية للفوز بخدماته للمواسم القادمة، وهذا أسعده كثيرًا لأنه أكد جودة اللاعب وقدراته الكبيرة".

أضاف "كارلوس يمنح الأولوية للعروض من الدوري السعودي على غيرها من العروض، إذ وصلته عروضًا من الخليج وتركيا والبرازيل. العروض السعودية لم تتطور إلى مرحلة المفاوضات، وذلك لأن تركيز الجميع حاليًا على إنهاء ما تبقى من مباريات في الدوري السعودي وبعدها سيكون الحديث أكثر جدية حول الانتقالات".