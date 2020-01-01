أخبار الهلال اليوم | حقيقة التفاوض مع عسيري وتغيير التشكيل أمام الطائي

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 17 يوليو

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الهلال وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رازفان لوشيسكو وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الجمعة 17 يوليو 2020 ...

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مدرب الهلال السابق يتوج ببطولة سادسة مع فلامنجو البرازيلي

نجح البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لفريق فلامنجو البرازيلي، في قيادة فريقه للتتويج ببطولة ولاية ريو دي جانيرو المحلية، بعد الفوز على فلومينيسي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، بمجموع المباراتين.

وبذلك ينجح جيسوس في التتويج بالبطولة السادسة هذا الموسم مع فلامنجو، بعد الرحيل عن الهلال، حيث نجح في التتويج بـ"الدوري البرازيلي، السوبر المحلي، كوبا ليبرتادوريس، ريكوبا سود أمريكانا (السوبر القاري)، كأس جوانابارا".

لوشيسكو يغير تشكيلته في ودية الطائي

يستعد فريق نادي الهلال، لمواجهة فريق الطائي وديًا مساء اليوم الجمعة، خلال المعسكر الجاري في مقر النادي حاليًا.

ومن المقرر أن يعتمد الروماني رازفان لوشيسكو عن تشكيلة مغايرة عن التي بدأ بها مباراة التعاون يوم الإثنين الماضي، في أولى المواجهات التجريبية.

وشهدت تدريبات الهلال أمس الخميس تركيز لوشيسكو على تطبيق عددًا من الجمل الفنية التي يرغب في انتهاجها في مباراة الطائي اليوم.

حقيقة مفاوضات الهلال مع عبد الفتاح عسيري

كشف الإعلامي ناصر الجديع، حقيقة ما تردد حول مفاوضات الهلال مع عبد الفتاح عسيري، اللاعب الذي وقع لنادي النصر.

ونشر الجديع عبر حسابه على "تويتر" تغريدة جاء بها: "الهلال لم يفاوض اللاعب عبدالفتاح عسيري أبدًا بل رفض الدخول في أي مفاوضات معه حتى حين عُرِض عليه قبل دخوله الفترة الحرة .. لذلك أقول لكل خيخاوي وقرنبعاوي يحاول أن يقحم الهلال في قضية اللاعب للطبطبة أو للتبرير أو لمحاولة خلق انتصار وهمي".

خسائر محلية "ثقيلة" وصدمات آسيوية .. أسوأ اللحظات في تاريخ الهلال

تاريخ كبير لنادي الهلال السعودي يحكي إنجازات وبطولات عديدة مع تغيّر الأجيال على مدار السنوات الماضية، ورغم التغيّر إلا أنه يمتلك دائمًا الأفضل.

بطولات قارية ومحلية وغيرها، كتبت تاريخ الزعيم السعودي، وجعله من أفضل الأندية السعودية خلال السنوات العديدة الماضية.

ولكن رغم الإنجازات يكون هناك سقطات تعكر صفو المسيرة في بعض الأحيان سواء خسارة ثقيلة أمام فريق ما أو فقدان بطولة.. ونرصد لكم خلال التقرير التالي أسوأ لحظات للهلال خلال السنوات الماضية.( طالع التفاصيل )