صحيفة | قرار صادم بشأن أجانب الموسم الجديد في الدوري السعودي

هل ستوافق أندية الدوري السعودي على هذا القرار؟

كشفت صحيفة الرياض السعودية عن اتجاه داخل اتحاد كرة القدم السعودي باتخاذ قرار صادم بشأن عدد الأجانب المسموح تسجيلهم في قوائم الأندية في الموسم الجديد من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي .

الدوري السعودي حاله حال جميع الأنشطة الرياضية في السعودية متوقف حاليًا ضمن إجراءات الدولة للتصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

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وأوضحت الصحيفة أن الاتحاد السعودي يدرس حاليًا التراجع عن قراره السابق باستمرار السماح بقيد 7 لاعبين أجانب في قوائم أندية الدوري السعودي واقتصار العدد على 4 لاعبين فقط نتيجة تداعيات أزمة فيروس كورونا وآثارها السلبية على الحالة الاقتصادية للبلاد والأندية السعودية.

الاندية السعودية حال جميع أندية كرة القدم في العالم عانت وستُعاني اقتصاديًا وماليًا بسبب توقف النشاط الكروي بسبب فيروس كورونا، ولذا يخشى الاتحاد السعودي أن لا تستطيع الأندية تحمل تكاليف التعاقد مع 7 لاعبين أجانب الموسم القادم.

وينوي الاتحاد السعودي تقليص العدد إلى 4 لاعبين أجانب فقط على أن تتحمل الأندية الجزء الأكبر من تكلفة التعاقد معهم ورواتبهم السنوية، ويرى المسؤولون في الاتحاد أن هذا العدد مناسب جدًا للوضع الاقتصادي الجديد لكرة القدم وكذلك للبطولات الآسيوية التي لا يُسمح بها بأكثر من 4 لاعبين أجانب.