حمزة إدريس يُعلق على كسر حمدالله لرقمه التاريخي في الدوري السعودي

مهاجم النصر بات أفضل مهاجم على صعيد عدد الأهداف في موسم واحد من الدوري السعودي

حل حمزة إدريس مهاجم الاتحاد السابق وأحد أبرز المهاجمين في تاريخ كرة القدم السعودية ضيفًا على المعلق الإماراتي عامر عبد الله ضمن فقرته اليومية على تويتر "خليك في البيت"، ولم يُفوت الحديث عن كسر رقمه التاريخي في الدوري السعودي بواسطة عبد الرزاق حمدالله مهاجم النصر .

المهاجم المغربي أحرز الموسم الماضي 34 هدفًا في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي ليُتوج هدافًا للموسم ويكسر رقم حمزة إدريس الخاص بعدد الأهداف المسجلة في موسم واحد من الدوري السعودي، والذي حققه موسم 1999-2000 حين سجل 33 هدفًا.

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نجم الاتحاد السابق أكد في حواره أن الأمر لا يُهمه أبدًا واصفًا الأرقام القياسية بأنها وُجدت لتُحطم في المستقبل.

مضيفًا "أنا مؤمن أن الأرقام وجدت لتُكسر، وبصراحة وشفافية فالموضوع لا يشغل فكري أبدًا، سواء كسر حمدالله لرقمي أو الحديث عن عدد المباريات ونسبة الأهداف".

"حمدالله لاعب كبير وأحد أفضل المهاجمين ويستحق تلك الأرقام التي حققها، وأنا كذلك أستحق الأرقام التي حققتها بمساعدة جميع الزملاء اللاعبين".

إدريس أكد أن لقب البرق هو الأحب إليه لأنه لازمه طوال مسيرته الكروية سواء مع أحد والاتحاد أو المنتخب السعودي.

مضيفًا "أطلق لقب البرق علي الإعلامي القدير أحمد الظبي حين كنت لاعبًا مع نادي أحد، وقد أطلقه علي لسرعتي في الملعب وسرعة انطلاقاتي، والجميل أن اللقب ارتبط بي وكان يُميزني ولم يرتبط بأحد غيري خاصة خلال فترة لعبي".