الوحدة والأهلي يُهددان آمال الهلال في الحفاظ على مهاجمه

صراع كبير حول اللاعب

كشفت صحيفة الاقتصادية السعودية عن اهتمام ناديي الوحدة والأهلي بالتعاقد مع صالح الشهري مهاجم الهلال المعار له من الرائد هذا الموسم، خاصة بعد تألقه الملفت في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي .

المهاجم السعودي لعب مع الزعيم هذا الموسم 17 مباراة في كافة البطولات سجل خلالها 7 أهداف وصنع واحد، ويُعد البديل الأول للفرنسي بافيتيمبي جوميس.

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الصحيفة أوضحت أن رغبة الهلال في بقاء اللاعب واضحة تمامًا، لكنه رغم ذلك لم يُقدم أي عرض رسمي للرائد حتى الآن، وهو ما دفع أندية أخرى للتحرك أبرزها الوحدة.

الاقتصادية أضافت أن النادي الموجود في مكة المكرمة توصل لاتفاق بالفعل مع إدارة فهد المطوع على بنود الصفقة وينتظر فقط الحصول على موافقة الشهري لإتمامها رسميًا.

فيما قدم الأهلي عرضًا جادًا لاستعادة المهاجم صاحب الـ26 عامًا والذي بدأ مسيرته الكروية مع شبابه عام 2009 ورحل منه إلى الرائد عام 2015.

وقد علق حسن العتيبي على مستقبل موكله مؤكدًا أن اهتمام الشهري الوحيد حاليًا بتحقيق النتائج المطلوبة مع الهلال الذي مازال يُصارع على جبهتي الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين.

مضيفًا " كان هناك مفاوضات مع ناديين عازمين على كسب خدمات اللاعب قبل توقف الأنشطة الرياضية بسبب أزمة فيروس كورونا، إضافة إلى ناديه للإبقاء عليه بشكل نهائي، وبعد الأزمة الحالية وتوقف كل شيء، مصلحة اللاعب ورغبته هي الأهم، إضافة إلى العرض المادي المناسب".

يُشار إلى أن المصادر الصحفية كانت قد أكدت رغبة رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال بقاء الشهري مع الفريق للموسم القادم.