هل ظهرت مع الهلال؟ لاعب بنفيكا السابق يكشف نقطة ضعف كويلار

ما هو سر تخلي جيسوس مدرب فلامنجو عن لاعب الوسط الكولومبي؟

كشف جويليرمي سيكويرا لاعب بنفيكا السابق نقطة ضعف جوستافو كويلار نجم وسط الهلال الحالي والتي جعلت جورج جيسوس المدير الفني لفلامنجو يُوافق على رحيله خلال سوق الانتقالات الصيفي 2019.

لاعب الوسط الكولومبي ارتدى قميص الزعيم الأزرق في أغسطس 2019 قادمًا من النادي البرازيلي في صفقة كلفت النادي السعودي 7.4 مليون يورو تقريبًا.

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ولعب صاحب الـ27 عامًا مع الهلال 18 مباراة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي صنع خلالهم هدف، بجانب ثلاث مباريات في كأس خادم الحرمين الشريفين ومثلهم في كأس العالم للأندية، ولم يُسجل ضمن أجانب الفريق في دوري أبطال آسيا.

سيكويرا كشف عن فحوى حديث له مع جيسوس يخص لاعب الهلال، إذ قال "جيسوس أخبرني أن كويلار لا يُجيد الكرات الهوائية، ولذا هو نقطة ضعف أمام الدفاع".

تابع حسبما نقلت فوكس سبورت "كويلار لاعب ممتاز على الأرض لكنه متواضع في الهواء، بديله ويليام آرو يتفوق عليه في ألعاب الهواء ولذا فقد جعل مهمة رباعي دفاع فلامنجو أسهل حين بدأ يلعب".

جدير بالذكر أن المدرب البرتغالي الذي سبق أن عمل في الهلال وقاد فلامنجو لثنائية الدوري البرازيلي وكأس ليبرتادوريس بجانب وصافة كأس العالم للأندية بعد الخسارة أمام ليفربول في النهائي.