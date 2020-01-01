هل يندم عليه؟ قرار جديد من الهلال بشأن صالح الشهري

المهاجم يلعب مع الزعيم معارًا من الرائد

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن اتخاذ إدارة الهلال قرارًا بتأجيل المفاوضات مع صالح الشهري مهاجم الفريق المعار له من الرائد هذا الموسم.

المهاجم السعودي لعب مع الزعيم هذا الموسم 17 مباراة في كافة البطولات سجل خلالها 7 أهداف وصنع واحد، ويُعد البديل الأول للفرنسي بافيتيمبي جوميس، وقد أبدى المدرب الروماني رازفان لوشيسكو رغبته في استمراره للموسم القادم.

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الصحيفة أوضحت أن الهلال فضل تأجيل المفاوضات مع الشهري حول مستقبله مع النادي حتى انتهاء أزمة فيروس كورونا وعودة النشاط الكروي من جديد.

وأضافت أن النادي فتح خط المفاوضات مع اللاعب ووكيله قبل شهرين تقريبًا بناءً على توصية لوشيسكو لكن المفاوضات توقفت بعد قرار وزارة الرياضة إيقاف النشاط الرياضي وعلى رأسه دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي بسبب الإجراءات المتبعة للتصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

قرار الهلال الجديد يُعد مغامرة كبرى بفقدان اللاعب حتى أن هناك خوفًا من ندم الإدارة عليه، ذلك لوجود عدد من الأندية الراغبة بقوة في ضم الشهري الموسم القادم وعلى رأسها الأهلي والوحدة.

وقد تحدثت تقارير صحفية سابقة عن توصل الوحدة لاتفاق بالفعل مع الرائد حول الصفقة لكنهم بانتظار الحصول على موافقة صالح الشهري لإتمامها، فيما قدم الأهلي عرضًا جيدًا لاستعادة لاعبه الذي بدأ مسيرته الكروية مع شبابه عام 2009 ورحل منه إلى الرائد عام 2015.