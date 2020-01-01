أخبار الهلال اليوم | البليهي: حركتي أفضل من فاردي وحقيقة اقتراب نجم الشباب من الزعيم

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 8 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 8 ديسمبر الخاصة بنادي الهلال السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

البليهي: حركتي أفضل من فاردي

يرى علي البليهي؛ مدافع الهلال، أن احتفاله بهدفه في مرمى الرائد أفضل من احتفال جيمي فاردي؛ لاعب ليستر سيتي الإنجليزي، بهدفه في مرمى شيفيلد يونايتد الإنجليزي.

الثنائي احتفل بهدفه عن طريق الركض نحو راية الركنية ثم ضربها بالقدم، لتنخلع من مكانها.

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ونشر البليهي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، فيديو يجمع بين الاحتفالين، ليعلق: "أنا أشوف حركتي أحسن من فاردي".

نجم الشباب يوضح حقيقة اقترابه من الهلال

أوضح عبد الله الحمدان؛ نجم الشباب، حقيقة ما تردد عن اقتراب انتقاله للهلال في ظل دخوله الفترة الحرة في عقده مع ناديه بيناير 2021.

وقال الحمدان، خلال تصريحاه لجروب "ليوث العاصمة"، عبر "تويتر": "أنا لاعب شبابي ولدي عقد مع النادي، ولا يحق لي التفاوض مع أي نادٍ حتى دخول الستة أشهر، وكل الأمور خارج الملعب في يد وكيل أعمالي".

وأضاف: "إن شاء الله قبل الدخول في الفترة الحرة ننهي الموضوع، فرغبتي هي الشباب، وإن شاء الله نصل إلى حل".

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مدافع الرائد يكشف تفاصيل مشادته مع ياسر الشهراني

قال أحمد الزين مدافع الرائد أن مشادته مع ياسر الشهراني نجم الهلال لم تكن سوى خلافًا على أرض الملعب انتهى سريعًا بنهاية اللقاء.

أحمد الزين - لاعب #الرائد :

قدمنا مباراة كبيرة على الرغم من وجود أربع لاعبين مصابين، وتكتيك المدرب نجعل #الهلال يستحوذ ونلعب على أخطائهم. #الرائد_الهلال pic.twitter.com/Rwe7kF3I56 — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 7, 2020

وأوضح خلال تصريحاته للقنوات السعودية الرياضية أنه اعتذر للشهراني بعد المباراة واصفًا إياه بالحبيب ونعم الرجل والصديق.

لوشيسكو يمنح اللاعبين راحة يومين

قرر رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال منح اللاعبين يومين من الراحة بعد العودة من بريدة عقب الفوز على الرائد 1-0 في الجولة السابعة من الدوري السعودي.

وسيبدأ الزعيم استعداداته لمواجهة الوحدة في ثامن جولات البطولة يوم الخميس القادم.

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