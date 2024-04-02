على الهلال الحذر .. ميتروفيتش معرض لـ"انتكاسة خطيرة" في هذه الحالة!

نادي الهلال سيفقد واحدًا من أهم أسلحته..

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"هل من الممكن أن يعود الصربي أليكساندر ميتروفيتش (أسرع) من المتوقع؟!".. سؤال طرحه قطاع كبير من جماهير نادي الهلال السعودي؛ خاصة مع شفاء عدد من نجوم الفريق الأزرق، الذين تعرضوا لإصابات سابقة، في وقتٍ أقل من المُعلن عنه.

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ميتروفيتش تعرض لـ"إصابة" في العضلة الخلفية، خلال مباراة الهلال مع نادي الشباب، في الجولة 25 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024؛ ليتم الإعلان عن غيابه 6 أسابيع كاملة.

وفي هذا السياق.. أكد الدكتور ثامر الشهراني، أخصائي العلاج الطبيعي وإصابات الملاعب، على صعوبة عودة المهاجم الصربي، في وقتٍ أقل من 6 أسابيع.

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الشهراني شدد في مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، على خطورة إصابة أليكساندر ميتروفيتش؛ خاصة أنها جاءت في منطقة قريبة من "الوتر"، أعلى العضلة الخلفية.

وأشار إلى أن مركز اللاعب كـ"مهاجم صريح"، يتطلب منه الضغط على هذه المنطقة من العضلة الخلفية؛ لذلك فإن التسرع في عودته إلى الملاعب، سيجعله عرضة للانتكاسة بشكل أسوأ.

وطالب ثامر الشهراني، أطباء نادي الهلال، بـ"التدرج" في علاج ميتروفيتش، وعدم إعادته إلى الملاعب مجددًا؛ إلا بعد التأكد من شفائه بنسبة 100%.

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