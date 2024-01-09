"هدف الهلال والأهلي إلى دوري روشن" .. وساحر نابولي سيرفض عرض المليار يورو السعودي!

مستجدات ميركاتو المملكة العربية السعودية "التاريخي"

SHAHID

يبدو أن أحد الأسماء الكبرى في عالم الساحرة المستديرة، بات قريبًا للغاية من الانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال الفترة القادمة.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

دوري روشن السعودي أصبح وجهة لأفضل نجوم العالم؛ خاصة بعد انضمام الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

وفي هذا السياق.. أعلن ماموكا جوجيلي، وكيل أعمال النجم الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، جناح نادي نابولي الإيطالي، انتقال المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين، إلى الملاعب السعودية.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

جوجيلي قال في مقابلة حصرية مع الصحفي الجورجي تسوتني كينكلادزي: "أوسيمين وقع عقود جديدة مع نادي نابولي، ولكنه لن يلعب طوال عمره في هذا الفريق.. أؤكد لكم أنه سينتقل إلى دوري روشن السعودي، في الميركاتو الصيفي القادم".

وارتبط اسم المهاجم النيجيري، بالانتقال إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، لعدة أشهر؛ قبل أن يتدخل عملاق جدة الأهلي، في الصفقة؛ لتعويض الرحيل المحتمل للبرازيلي روبرتو فيرمينو.

وبخصوص موكله.. كشف جوجيلي، عن أن كفارا لن ينتقل إلى السعودية، حتى ولو تم عرض راتب عليه يُقدر بـ"مليار يورو"، مشددًا على أن اللاعب لديه أهدافًا أخرى، حيث سينضم إلى عملاقي إسبانيا ريال مدريد أو برشلونة، أو حتى بايرن ميونخ الألماني أو مانشستر سيتي الإنجليزي.

SHAHID