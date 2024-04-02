الهلال ضد الأخدود | أحرجتم الزعيم و"عيب" صالح الشهري يضيع نقطة قوته!

ملامح من مواجهة الهلال والأخدود..

SHAHID

المقدمة هي نفسها في كل مرة على مباريات الأخيرة، فالأخدود انضم لضحايا الهلال في الذهاب والإياب بالموسم الجاري، بعد الفوز عليه الليلة بهدف نظيف.

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الزعيم أسقط الصاعد حديثًا من دوري يلو للدرجة الأولى بثلاثية نظيفة، على ملعب المملكة أرينا، ضمن الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي.

البرتغالي جورج جيسوس؛ المدير الفني للزعيم، رغم ضغط المباريات الكبرى التي يعاني منها فريقه في الفترة المقبلة إلا أنه دخل اللقاء بكامل قوته الضاربة باستثناء المهاجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش، الذي يغير اضطراريًا لمعاناته من الإصابة وشارك صالح الشهري بدلًا منه.

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أحرج الأخدود الهلال ولكن!

لا ينكر أحد المستويات الرائعة التي يقدمها الزعيم، ويكفي أنه حتى عندما لا يكون في أفضل حالاته ينجح في حصد ضحاياه أيضًا..

لكن في حقيقة الأمر الأخدود الليلة هو من أسقط نفسه بنفسه، خاصةً في شوط اللقاء الثاني..

الشوط الأول انتهى بهدف نظيف، لكنها نتيجة لا تعكس مجريات الـ45 دقيقة، إذ كان الأخدود هو الأفضل ونجح في صناعة أكثر من فرصة خطيرة لولا تألق الحارس المغربي ياسين بونو تارة، ورعونة جودوين وزملائه تارةً أخرى.

الصاعد حديثًا من دوري يلو للدرجة الأولى نجح في إحراج كتيبة جيسوس بفضل التكتل الدفاعي في الخلف والاعتماد على الهجمات المرتدة، لكنه لم يترجم ذلك لأهداف.

ويبدو أن الثقة التي حصل عليها الأخدود من الشوط الأول استغلها بشكل خاطئ في الشوط الثاني، إذ قرر المجازفة والتقدم، متخليًا عن تكتله الدفاعي، فكانت الفرصة لنجوم الهلال الذين لا يرحموا، فكان الهدف الثاني والثالث من هجمات مرتدة.

صالح الشهري .. أكون أو لا أكون!

أحد اللاعبين الذين كان التركيز عليهم في لقاء الليلة هو مهاجم الهلال صالح الشهري، الذي عاد للمشاركة أساسيًا في ظل غياب زميله الأساسي ميتروفيتش، والذي.

الشهري -الذي تم استبداله في الدقيقة 69 - هو صاحب هدف الافتتاح في اللقاء من رأسية بعد متابعة لكرة من زميله روبن نيفيش.

وبخلاف الهدف، أبدع صالح في تسديداته، إذ سدد أربع؛ جميعها على المرمى.

لكن عابه قلة التركيز في المواجهات الثنائية، فلم يتفوق إلا في أربع فقط من أصل عشر، وكذلك في الالتحامات الهوائية، فاز في ثلاثة من أصل سبعة.

وكذلك كان الحال في تمريراته، فبلغت دقتها 61.5% فقط، بينما فقد الكرة ست مرات، واستخلصها مرتين.

ربما التكتل الدفاعي الكبير للأخدود لم يخدم الشهري، وحتى عندما اندفع الأخدود كان قد تم استبداله، لكن هذا التكتل هو ما سيواجهه صالح في كافة المباريات تقريبًا مع استثناءات قليلة، لذلك استغلال أنصاف الفرص، واللعب على التفوق في الثنائيات وكذلك الالتحامات الهوائية هو ما سيمنحه التفوق، فإن تفوق في هذا الجانب الليلة حتمًا كان سيضيف أكثر من هدف في ظل تميزه في التسديدات.

الشهري أمام اختبار حقيقي ليس هو وحده، إنما كذلك الإيطالي روبرتو مانشيني؛ المدير الفني لمنتخب السعودية، الذي يصر على الدفع به طوال الفترة الماضية رغم جلوسه على مقاعد البدلاء مع الهلال على حساب فراس البريكان؛ مهاجم الأهلي.

مانشيو كان يدافع عنه بداعي أنه لم يحصل على فرصة فقط مع الزعيم، لكن حاليًا صالح أمام اختبار صعب على مدار شهر ونصف لحين عودة ميترو، فإما أن يكون أو لا يكون، ووقتها سيخسر في الهلال وكذلك مكانه مع الأخضر السعودي!

SHAHID