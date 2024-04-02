لا جديد يُذكر .. الهلال ينتصر على الأخدود!

ثلاثية أسقطت الأخدود أمام الزعيم..

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واصل الهلال انتصاراته بإسقاط الأخدود اليوم الثلاثاء، بثلاثية نظيفة على استاد المملكة أرينا، ضمن الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي.

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وما إن مرت 16 دقيقة فقط من عمر المباراة، وصل الزعيم لشباك ضيفه، بعدما بدأت الهجمة من بتمريرة بـ"كعب القدم" من الظهير رينان لودي وصلت للجناح سالم الدوسري، الذي مر لداخل منطقة الجزاء، ثم مرر تمريرة أرضية إلى روبن نيفيش الموجود على حافة المنطقة، ليسدد في اتجاه شباك الحارس عبدالعزيز العويرضي، قابلها زميله المهاجم صالح الشهري برأسية ناجحة في المرمى.

وأهدر جودوين؛ لاعب الأخدود، فرصة إدراك التعادل في الدقيقة 25، بعدما وصلت الكرة له بعرضية أرضية من الجهة اليمنى أمام المرمى تمامًا، لكنها مرت من أمامه بغرابة شديدة.

بينما تألق الحارس المغربي ياسين بونو أمام فرصة أخرى للأخدود في الدقيقة 32 بعدما انفرد به محمد نايف الذي راوغ الدفاع بنجاح، لكنه سدد في الأخير كرة تصدى لها المغربي ببراعة.

بينما رد الهلال بفرصة خطيرة في الدقيقة 40، بعدما أُرسلت عرضية من الجهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء، تبعها مدافعه علي البليهي برأسية، لكنها مرت بجوار القائم بقليل.

وعزز الأزرق من تقدمه في الدقيقة 66 من عمر اللقاء بهدف ثانٍ عن طريق البرازيلي مالكوم، من هجمة مرتدة، قادها اللاعب من وسط الملعب حتى أسكن الكرة شباك الأخدود من تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وأضاف سالم الدوسري ثالث الأهداف في الدقيقة 73 بعدما مرر له روبن نيفيش عرضية أرضية من الجهة اليمنى، تبعها بتسديدة مباشرة في الشباك وسط غياب الرقابة الدفاعية.

الفوز رفع رصيد الزعيم للنقطة 74 مواصلًا الانفراد بالصدارة، فيما تجمد رصيد الأخدود عند 24 نقطة في المركز الـ15 بجدول الترتيب.

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