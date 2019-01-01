فيديو - استقبال رائع من جمهور الهلال للاعبين في الكلاسيكو

جمهور الزعيم يطالب جمهوره بالوصول لنصف النهائي

زهيرة عادل فيسبوك تويتر

حظى لاعبو الهلال السعودي بتشجيع حماسي كبير من جانب جماهيرهم، قبل انطلاق لقاء الكلاسيكو أمام الاتحاد، على ملعب جامعة الملك سعود.

الفريقان يلتقيان حاليًا ضمن إياب دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا، بعدما انتهى لقاء الذهاب بالتعادل السلبي دون أهداف.

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وقام جمهور الزعيم بتشجيع لاعبيهم بحرارة فور دخولهم إلى أرض الملعب، مرددين: "العب يا هلال.. جمهوك وراك".

وجهز مجلس الجمهور الهلالي لتيفو خاص باللقاء، موجهًا رسالة للاعبين: "افعلوها"، لتحميسهم على التأهل لنصف النهائي.

يذكر أن الهلال لا بديل له عن الفوز في اللقاء للتأهل، بينما يكفي الاتحاد التعادل الإيجابي بأي نتيجة، وفي حال التعادل السلبي يلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح.