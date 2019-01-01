قبل الكلاسيكو الآسيوي - رقم مميز للاتحاد وآخر سلبي للهلال

العميد والزعيم يتنافسان على بطاقة السعودية الوحيدة المتبقية في دوري أبطال آسيا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

تترقب الجماهير السعودية كلاسيكو الهلال والاتحاد، المنتظر إقامته عقب أقل من ساعة من الآن، لمعرفة الممثل الوحيد المتبقي لها في دوري أبطال آسيا.

في تمام الساعة الثامنة بتوقيت المملكة، يستضيف ملعب جامعة الملك سعود، لقاء إياب ربع نهائي البطولة القارية.

قبل كلاسيكو الليلة، العميد نجح في تفادي الهزائم خلال آخر سبع مباريات له في دوري الأبطال، حيث حقق الفوز أمام لوكوموتيف الأوزبكي، الريان القطري، ذوب آهن أصفهان الإيراني "مرتين"، وتعادل أمام الفريق الأوزبكي والوحدة الإماراتي، وهي أطول سلسلة لا هزيمة له بالبطولة منذ نسخة عام 2012، التي وصلت سلسلة اللا هزيمة بها إلى ثماني مباريات.

وقتها فاز النمور أمام باختاكور الأوزبكي "مرتين"، العربي القطري "مرتين"، بني ياس الإماراتي، بيرسبوليس الإيراني، جوانجزو الصيني، وتعادل أمام الفريق الإماراتي.

سييرا × الهلال - تحدٍ خاص يُنبئ بتأهل الاتحاد لنصف النهائي الآسيوي

أما الزعيم فلديه رقم سلبي يعتبر فأل شر عليه، حيث تم إقصائه من البطولة في ثماني مرات من أصل عشر، كلما لم يحقق الفوز في لقاء الذهاب بالأدوار الإقصائية.

وكان لقاء الذهاب بين الفريقين قد انتهى بالتعادل السلبي دون أهداف، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

ويكفي الاتحاد التعادل الإيجابي حتى يخطف بطاقة التأهل لدور نصف النهائي، أما الهلال فلا بديل أمامه سوى الفوز، وفي حال التعادل السلبي يحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح.

يذكر أن النصر السعودي ودع البطولة أمس الإثنين، بعدما تلقى الهزيمة أمام السد القطري بثلاثية مقابل هدف وحيد، وكان لقاء الذهاب بينهما قد انتهى بفوز العالمي بنتيجة 2-1.