طاقم ياباني لإدارة كلاسيكو الاتحاد والهلال الآسيوي

الزعيم والعميد يتنافسان على بطاقة التأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم السبت، طاقم الحكام الذي سيدير لقاء الكلاسيكو السعودي بين فريقي الهلال والاتحاد.

اللقاء من المقرر أن يُقام في 17 من الشهر الجاري، على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن إياب دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وكلف الاتحاد الآسيوي طاقم ياباني لإدارة اللقاء، يقوده الحكم الدولي ريوجي ساتو، صاحب الـ42 عامًا.

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كان لقاء الذهاب بين الفريقين قد انتهى بالتعادل السلبي دون أهداف، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، في 27 من أغسطس الماضي.

يذكر أن الزعيم وصل لربع النهائي بعدما أقصى الأهلي السعودي بالفوز عليه برباعية مقابل ثلاثة أهداف في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

أما العميد فجاء تأهله على حساب ذوب آهن أصفهان الإيراني بهزيمته بسداسية مقابل أربعة أهداف في مجموع المباراتين.