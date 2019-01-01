هدف واحد يفصل جوميس عن معادلة رقم ناصر الشمراني مع الهلال

الهلال يواجه الفيحاء مساء اليوم على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض

ماجد جزر

ينتظر اللاعب الفرنسي بافتيمبي جوميس مهاجم نادي الهلال السعودي معادلة رقم اللاعب ناصر الشمراني هداف نادي الهلال السابق والهداف التاريخي للدوري السعودي للمحترفين.

ويمتلك جوميس في رصيده 24 هدفًا في 32 مباراة مع نادي الهلال خلال مشواره ببطولة الدوري السعودي للمحترفين.

الهلال يواجه الفيحاء مساء اليوم على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين.

وفي حالة التسجيل بمرمى الفيحاء فسيتعادل مع ناصر الشمراني كأسرع لاعب يسجل 25 هدفاً للهلال في دوري المحترفين السعودي (25 في 33 مباراة).

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وتعول جماهير الهلال على اللاعب الفرنسي كثيرًا في مباراة الفيحاء، وفي المباراة الأهم أمام الاتحاد في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، نظرًا لما يمتلكه من إمكانيات فنية مميزة.