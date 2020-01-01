كيف ساهم جوميس في انتقاله للاتحاد؟ ويلفريد بوني يُوضح

المهاجم الفرنسي لعب دورًا بارزًا

وصف ويلفريد بوني مهاجم الاتحاد الجديد بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي بأنه الأفضل في المنطقة العربية، كما شرح خلال حواره مع برنامج صدى الملاعب دور مهاجم الهلال بافيتيمبي جوميس في انتقاله لصفوف العميد.

الاتحاد ضم المهاجم الإيفواري خلال سوق الانتقالات الشتوي الماضي في صفقة انتقال حر، وقد لعب 5 مباريات مع الفريق في الدوري السعودي سجل خلالها هدفين.

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صاحب الـ31 عامًا تحدث للبرنامج المذاع على قناة "أم بي سي" السعودية قائلًا "أعتقد أن الدوري السعودي هو الأفضل عربيًا، البعض يظن أنه سهل لكنه ليس كذلك".

أضاف عن الفارق بينه والدوري الإنجليزي "اللاعب هنا بحاجة للتأقلم مع محيطه وزملائه وكذلك الطقس، لعبت 7 مواسم في البريميرليج وكانت تمطر يوميًا في إنجلترا، لكن هنا أردت تغيير قميصي بعد 20 دقيقة من اللعب بسبب الرطوبة والعرق، وهو ما يعني استهلاك الكثير من الطاقة".

"علينا التأقلم مع هذا الوضع، بجانب أنها ثقافة مختلفة وطريقة حياة مختلفة ويجب على اللاعب أن يتأقلم مع كل هذه الأشياء وهو ما يجعل اللعب هنا صعبًا".

تابع لاعب مانشستر سيتي سابقًا "الدوري هنا يزداد قوة مقارنة بالدوريات الأخرى، نظرًا لوجود العديد من الأجانب الذين يدعمون صفوف فرقهم بقوة، وتستطيع أن ترى هذا في دوري أبطال آسيا، أعتقد أن الدوري يزداد قوة".

واصل بوني حديثه بالكشف عن دور المهاجم الفرنسي في انتقاله للدوري السعودي، بقوله "استشرت جوميس قبل قبولي عرض الاتحاد، درست العروض والأندية قبل مجيئي للسعودية، تحدثت مع جوميس ورشح لي بعض الأندية".

"جوميس قال لي "هناك الهلال لكني أتواجد به مما يجعل الأمر صعبًا، هناك بعض أندية المقدمة لكن هناك كذلك الاتحاد والذي رغم أن ترتيبه في الجدول ليس جيدًا الآن لكنه يمتلك أفضل جمهور في السعودية، هم مثل الأسود متعطشون جدًا للفوز، أنا أعرفك جيدًا وأعلم أنه رغم أنك لم تلعب منذ فترة لكنك لو انضممت للفريق ستكون قادرًا على إحداث التغيير وصناعة الفارق"".