بعد صراع الاتحاد والشباب على توقيعه، ماذا قدم عوض خميس مع النصر؟

عروض قوية للاعب النصر

اشتعل الصراع بين ناديي الشباب والاتحاد على توقيع عوض خميس لاعب نادي النصر الذي دخل الفترة الحرة من عقده الذي ينتهي مع حامل لقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين نهاية الموسم الجاري.

النصر لم يحسم بعد موقفه من تجديد عقد لاعبه صاحب الـ31 عامًا، وقد تحدثت تقارير عن رغبة المدير الفني روي فيتوريا في التجديد له، لكن ورغم تلك الرغبة من المدرب البرتغالي إلا أن الإدارة النصراوية برئاسة صفوان السويكت لم تتحرك جديًا في هذا المسار بعد.

المزيد من الفرق

الخبرة والبداية القوية وعوامل تُساعد كاريلي على النجاح مع الاتحاد

بدأ عوض خميس مسيرته في كرة القدم مع نادي نجران، وارتدى قميص النصر عام 2012 مفضلًا عرضه على عرضي الأهلي والشباب.

وكان قد خاض مع نجران خلال موسم 2011-2012 25 مباراة في الدوري السعودي بدأهم جميعًا وسجل خلالهم 5 أهداف وصنع 6 وتحصل على 6 بطاقات صفراء.

ويمتاز عوض خميس بقدرته شغل جميع مراكز خط الوسط وكذلك اللعب في مركز الظهيرين الأيمن والأيسر وأيضًا الجناح أحيانًا، وقد خاض مع النصر في موسمه الأول 4 مباريات فقط منهم واحدة أساسيًا.

بدأت مباريات عوض خميس مع النصر في الدوري السعودي بالازدياد خلال المواسم التالية، لكنه لم يكن أبدًا العنصر الأساسي في الفريق، إذ رغم تعدد المدربين الذين تولوا مهمة تدريب العالمي خلال تلك الفترة إلا أنه بقي لاعبًا بديلًا معهم جميعًا.

لعب في موسم 2013-2014 مع النصر 16 مباراة في الدوري السعودي، ثم 19 في الموسم التالي ثم 13 ثم 17 ثم 14 ثم 17 في الموسم الماضي الذي تُوج النصر بلقبه.

هذا الموسم لعب عوض خميس 10 مباريات تحت قيادة فيتوريا، لكنه لم يبدأ منها سوى 7، ولم يُسجل أو يصنع أي هدف.

إحصائياته مع النصر بشكل عام تتحدث عن لعبه 110 مباريات في الدوري السعودي منهم 82 أساسيًا، سجل خلالهم هدف واحد فقط وصنع هدفين وتلقى 11 بطاقة صفراء ولم يُطرد أبدًا.

تلك الأرقام تؤكد أن النصر ليس في حاجة بالفعل للاعب الوسط السعودي، وأنه لن يخسر الكثير فنيًا بالتخلي عنه لأحد الأندية المتنافسة على ضمه خاصة الاتحاد والشباب.

المدرب روي فيتوريا يُفضل بقاءه ربما لأنه جوكر في خط الوسط يستطيع تعويض اللاعبين الغائبين في الكثير من المراكز، لكن الأكيد أن عوض خميس لن يُفوت فرصة اللعب أساسيًا في الاتحاد أو الشباب.