كيف تعاملت الأندية السعودية مع أزمة كورونا وتعليق كرة القدم؟

بعد توقف كرة القدم السعودية بسبب تفشي فيروس كورونا، كيف تعاملت أندية القمة من الهلال والأهلي والاتحاد والنصر مع الأزمة؟ وما هي الإجراءات المتخذة؟..

توقفت الكرة في المملكة العربية السعودية كحالها في كل دول العالم في أعقاب تفشي فيروس كورونا وسياسة التباعد الاجتماعي المتبعة في شتى بقاع الأرض، وبالطبع كان لذلك تأثير سلبي على الأندية والمنظومة الكروية بشكل عام.

التأثيرات الاقتصادية هي الأخطر، فالأندية الأوروبية تجابه بالفعل أزمات لا تصدق وتسعى بشتى السبل لاستئناف الدوريات لتفادي خسائر ستصل قيمتها إلى 7 مليار يورو، الوضع سيان في السعودية أيضًا وربما العالم بأسره، الجميع في خطر محدق.

ومن الجدير بالذكر هنا أن الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن أن كل نادٍ عليه الاتفاق مع لاعبيه حول تخفيض الرواتب بنسبة معينة لمجابهة الأزمة الحالية.

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في هذا التقرير نستعرض سويًا الإجراءات التي اتخذتها الأندية لمواجهة فيروس كورونا..

كيف تعامل الهلال مع أزمة فيروس كورونا؟

قام لاعبو الهلال بعمل مبادرة تخفيض الرواتب بنسبة 50% على شاكلة الأندية الكبيرة من أجل مساعدة النادي في أي آثار متوقعة حتى نهاية الأزمة الراهنة.

إدارة الموج الأزرق بدورها لم تتوقف عن التفكير في التدعيمات الصيفية في إشارة إلى أن النشاط سيعود حتمًا، حيث ارتبط اسم النادي بالعديد من النجوم العالميين وعلى رأسهم رادميل فالكاو.

كيف تعامل النصر مع أزمة فيروس كورونا؟

لم يتم الإعلان حتى الآن عن أي خطوات رسمية تتعلق بتقليص الرواتب من قبل إدارة النصر للاعبين، رغم بروز العديد من الشائعات حول دراسة الإدارة لاتخاذ هذه الخطوة منذ الشهر الماضي.

وبحسب التقارير الصحفية الأخيرة، فإن إدارة العالمي تُفكر جديًا في بيع أحمد موسى خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة لتقليل النفقات وتحقيق مكاسب مادية قدر المستطاع.

كيف تعامل الاتحاد مع أزمة فيروس كورونا؟

أبلغ أنمار الحائلي، رئيس الاتحاد، موظفي نادي الاتحاد بتخفيض رواتبهم بنسبة 50% مع بدء التفاوض مع اللاعبين في الأيام الماضية من أجل إقناعهم بتخفيض رواتبهم.

كيف تعامل الأهلي مع أزمة فيروس كورونا؟

عرض عمر السومة، نجم الأهلي، أن يُخفِض راتبه لمساعدة النادي، ولكن حتى اللحظة لم تقم الإدارة بخطوة اقتصادية بل بدأت في مناقشة المدرب في من سيبقى ومن سيرحل عن قلعة الكؤوس في الصيف المقبل.