الهلال مُهدد بغياب ستة لاعبين عن العودة أمام اتحاد جدة

الفريقان يلتقيان غدًا في ذهاب ربع النهائي الآسيوي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يخوض الروماني رازفان لوشيسكو؛ المدير الفني للهلال السعودي، مواجهة فريقه المقبلة أمام اتحاد جدة بحذر شديد، خوفًا من تعرض أي من لاعبيه للإيقاف.

الفريقان من المنتظر أن يلتقيا غدًا الثلاثاء، في تمام الساعة التاسعة إلا الربع بتوقيت المملكة، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، ضمن ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

ويهدد الإيقاف ستة لاعبين من الزعيم، إثر تراكم البطاقات، حيث أن بحصولهم على إنذار في لقاء الغد يعني غيابهم عن لقاء العودة بالرياض.

هؤلاء اللاعبين هم: عبد الله عطيف، بافيتيمبي جوميس، محمد الدوسري، على البليهي، ناصر الدوسري، وهتان باهبري.

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ومن المقرر أن يُقام لقاء الإياب في 17 من سبتمبر المقبل، على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

كتيبة لوشيسكو تأهلت لربع النهائي بعد التغلب على أهلي جدة برباعية مقابل ثلاثة أهداف في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

أما النمور فأتى صعودهم على حساب ذوب آهن أصفهان الإيراني بالفوز عليه بسداسية مقابل أربعة أهداف في مجموع المباراتين.