نفاد التذاكر الموحدة والفضية لكلاسيكو الهلال والاتحاد الآسيوي

الكلاسيكو السعودي الآسيوي يستضيفه معلب مدينة الملك عبد الله الرياضية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلنت منصة "مكاني" المتخصصة في حجز وشراء تذاكر المباريات، نفاد التذاكر الموحدة والفضية بشكل كامل لمواجهة الهلال والاتحاد السعوديين، بدوري أبطال آسيا.

المباراة من المقرر أن تقام غدًا الثلاثاء، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، في تمام التاسعة إلا الربع بتوقيت المملكة، ضمن ذهاب دور ربع النهائي.

وكانت المنصة قد أطلقت التذاكر على موقعها الإلكتروني مساء أول أمس السبت، لتنتهي من بيع 43 ألف تذكرة للقاء خلال أقل من 48 ساعة.

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وتحدد سعر التذكرة الموحدة 40 ريالًا، و400 ريال للفضية، و800 ريال للمنصة الذهبية.

يذكر أن لقاء الإياب بين الفريقين من المقرر أن يُقام في 17 من سبتمبر المقبل، على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

وكان الزعيم قد وصل لربع النهائي بعدما أقصى أهلي جدة بالفوز عليه برباعية مقابل ثلاثة أهداف في مجموع لقائي الذهاب والإياب.

فيما صعد العميد بعد تغلبه على ذوب آهن أصفهان الإيراني بسداسية مقابل أربعة أهداف ذهابًا وإيابًا.