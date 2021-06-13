المهاجم الفرنسي عانى من مرض في القلب خلال تواجده في سانت إتيان

كشف الفرنسي بافيتمبي جوميس؛ مهاجم نادي الهلال السعودي، عن تفاصيل ابتعاده عن ممارسة كرة القدم لفترة خلال تواجده في نادي سانت إتيان الفرنسي، بسبب مشكلات في القلب، مدينًا بالفضل لطبيب النادي الفرنسي.

إريكسن يعيد الذكريات لجوميس:

في الأمس، وخلال مواجهة الدنمارك أمام الفلبين بكأس أمم أوروبا، سقط كريستيان إريكسن؛ لاعب وسط الأول وإنتر ميلان الإيطالي، أرضًا بشكل مفاجئ دون أي تدخلات من أحد، إذ توقفت عضلة قلبه بشكل مفاجئ.

الطاقم الطبي للدنمارك تدخل على الفور لإسعاف اللاعب، بعدما حاول قائد فريقه سيمون كيير بإجراء الإسعافات الأولية له، وبالفعل نجحت التدخلات في إعادته لوعيه.

اللاعب يتواجد حاليًا في المستشفى لتلقي العلاج، وتشير التقارير الصادرة من ناديه أن حالته مستقرة، لكن مسألة عودته لممارسة كرة القدم مجهولة حتى الآن.

ماذا حدث لجوميس؟

جوميس تعرض لمثل ما تعرض له إريكسن من قبل، ودخل في دوامة الفحوصات الطبية على القلب لعدة أشهر، قبل أن ينجح في تخطي الأزمة.

وقال جوميس، خلال تصريحاته لقنوات "بي إن سبورتس": "ما حدث لإريكسن من الممكن أن يحدث مع أي شخص، لكن قائد الدنمارك سيمون كيير أدى دوره بشكل قيادي وجيد، وقام بتدليكه بسرعة، وهذه الحادثة خرجنا منها بأمر مميز أننا رأينا كل هذا التضامن والدعاء، وأعتقد أن عائلة إريكسن حصلت على دعم معنوي كبير، وعلى أمل أن نحصل على أخبار مطمئنة، فهذا هو الأمر المهم".

وأضاف:"هذا ما حدث لي عندما كنت في مركز التدريب، وحصلت على رعاية جيدة من طبيب القلب في سانت إيتيان، الذي أحييه لأنني أدين له بالكثير، فقد قمت بعديد الفحوصات على مدار أربعة أشهر، كنت أتدرب بالأقطاب الكهربائية، بعدها لم أستطع ممارسة كرة القدم، وهذا ما لا أتمناه أن يحدث لإريكسن، أتمنى أن يستمر في الملاعب، لأنه لاعب عظيم بالنسبة لي".

جوميس دائم الإغماء:

من تابع مسيرة الأسد الفرنسي قبل الهلال وبه، يعلم تمامًا أن جوميس يتعرض لنوبة تفقده وعيه لعدة دقائق، بشكل مفاجئ، ثم يستعيد وعيه من جديد بعد تدخل الطاقم الطبي لفريقه.

هذه الحالة حدثت للاعب أكثر من مرة منذ انضمامه للهلال، لكنه لا يحتاج بعدها للراحة، بل يتم إسعافه بأرض الملعب، ويستكمل اللقاء بصورة طبيعية.

متى يعتزل جوميس؟

صاحب الـ35 عامًا عقده سارٍ مع الزعيم حتى نهاية الموسم المقبل 2021-22، ووفقًا لتصريحاته في كثير من المناسبات، فهو لا يزال قادرًا على العطاء لأكثر من عامين، ولا يعترف بالعمر.

الفرنسي هو هداف الدوري السعودي في الموسم المنقضي برصيد 24 هدفًا، وهي المرة الأولى التي يحصل بها على اللقب رغم وجوده في المملكة منذ ثلاث سنوات.

اقرأ أيضًا..